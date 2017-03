Goraždani u akciji za život Nedima Delića: 150.000 KM potrebno u roku od mjesec dana

Goraždani već danima nastoje prikupiti što više novca kako bi pomogli teško oboljelom sugrađaninu Nedimu Deliću kojem je za terapiju neophodno 150.000 KM.

Pokrenuto je nekoliko akcija, a uključili su se bukvalno svi, od mladih u različitim udruženjima, preko sportista i muzičara do Medžlisa Islamske zajednice.



Rukometaši Goražda među prvima su odlučili novac od ulaznica prodatih tokom susreta protiv ekipe Borca uplatiti na Nedimov račun. Građani su prepoznali humani poziv i prikupljeno je više od 4.300 KM. Sreća ih nije pratila kad je riječ o sportskom rezultatu, ali su ponukali i druge da pokušaju sve kako bi spasili jedan ljudski život.



Za "Nedimov život" igrali su i fudbaleri a sveobuhvatnoj akciji pridružili su se i goraždanski muzičari koji se pripremaju za cjelovečernji humanitarni koncert za liječenje ovog 26-godišnjaka. Koncert će se održati u subotu 11.03. u 20 sati u Velikoj sali Centra za kulturu a učestvuju polaznici Rock škole, Džejla Ramović, Jasko Čavrk, Amina Kunovac, Kerim Pušilo i Ilhana Zupčić.



Ulaznice se mogu nabaviti u prostorijama Foto Super u Zanatskom centru a koštaju simboličnih 3 KM.



"Lijek Imunoglobulin košta 150 hiljada maraka i troši se u ciklusima. Jedina nada je što osjećamo da su ljudi uz nas, cijeli grad ali i ljudi iz dijaspore. Novac za lijek treba prikupiti za mjesec dana", kazala je Medina Delić, Nedimova sestra.



Podsjetimo da je Nedim koji boluje od karcinoma vezivnog tkiva, nakon prve terapije počeo reagirati dobro no da je u međuvremenu došlo do komplikacija.



"Njegovi trombociti su spali na nulu, koštana srž je prestala da funkcioniše. Doktori s ovom novom terapijom žele da POKRENU koštanu srž. Postoji i način da mu ja doniram koštanu srž ali on u ovom stanju nije spreman na to, jer je svakog dana na infuzijama i ne može tako slab obaviti transplataciju. Zato je sada jedini način da kupimo lijek, kako bi se on oporavio. Teško nam je ali moramo se boriti za njega, nemamo vremena za suze", ispričala je Nedimova 19-godišnja sestra Medina koja je bratu najveći oslonac u teškim trenucima.



Mladić se već pet mjeseci nalazi na liječenju u Sarajevu, a Medina apeluje na sve ljude da pomognu njenom bratu.



"On se ne predaje, sanja o budućnosti, o nastavku fakulteta. Sanja o životu i nada se da će ubrzo izaći iz bolnice", priča Medina.



Broj računa na koji se mogu izvršiti uplate je otvoren kod Ziraat banke u Goraždu na ime Nedim Delić.



NEDIM DELIĆ 1862610331286758 Ziraat banka