Uposlenici bh. nevladine humanitarne organizacije Međunarodni forum solidarnosti MFS-EMMAUS već danima borave na tursko-sirijskoj granici, u gradu Reihanlyju, gdje pružaju pomoć u zbrinjavanju osoba koje su iz ratom zahvaćene Sirije uspjele umaknuti granatama te doći na mirnu teritoriju.