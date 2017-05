Zvizdić u Briselu: Suočavamo se s blokadama, ali smo i dalje u fokusu EU

Predsjedavajući Vjeća ministara BiH Denis Zvizdić je nakon današnjeg sastanka sa Visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federikom Mogherini u Briselu kazao je bilateralni razgovor bio fokusiran na jačanju saradnje između zemalja zapadnog Balkana i spomenute regije sa Evropskom unijom u cjelini.

"Zapadni Balkan je jedan od najvažnijih prostora koji ima aspiracije za razvoj procesa na putu ka evropskim integracijama i mislim da EU to razumije na ispravan način. Važno je to što EU integracije ostaju zajednički cilj zemalja zapadnog Balkana i to nam stvara kvalitetne odnose, kreira zajedničke projekte i stvara preduslova da u budućnosti postanemo dio velikog tržišta", rekao je Zvizdić



On je podsjetio da s vremena na vrijeme sa zapadnog Balkana dolaze zabrinjavajuće izjave.



"To govori da se suočavamo sa blokadama. Ipak, takve stvari uspješno prevazilazimo i naporno radimo na aktivnostima koje će dinamizirati naš put ka Evropskoj uniji. Mi ostajemo u fokusu EU zbog logične činjenice da smo zbog političkog, ekonomskog i vojnog utjecaja interesantni Evropskoj uniji i drugim globalnim igračima, a naše opredjeljenje jesu evropske integracije", kazao je Zvizdić.



Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine osvrnuo se i na aktuelnu temu o terorizmu o kojoj će više riječi biti tokom kasnijih sastanaka koji su za danas zakazani u Briselu.



"Bosna i Hercegovina napravila je značajne iskorake u oblasti terorizma. U posljednjih 16 mjeseci nije zabilježen niti jedan odlazak građanina BiH na strana ratišta i nismo imali niti jedan incident koji bi se mogao vezati za terorizam", kazao je Zvizdić.



Podsjećamo, Mogherini je ranije danas izjavila da je zapadni Balkan region koji je ključan za EU kada je riječ o sigurnosti, prevenciji radikalizacije, kao i upravljanju migrantskom krizom i granicama.



Mogherini se sastaje sa šestoricom premijera zapadnog Balkana, a kako bi ocijenila situaciju u regionu.