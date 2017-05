Zvizdić: Brisel je više nego ikad fokusiran na Zapadni Balkan

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je danas u Sarajevu da je veoma važna poruka sa večere visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Federice Mogherini sa zvaničnicima zemalja Zapadnog Balkana da su institucije EU više nego ikad ranije fokusirani na region.

On je na konferenciji za novinare istakao da sve što je na sinoćnjoj večeri u Briselu prezentovano usmjereno ka ubrzanju realizacije svih aktivnosti koje će cijeli zapadni Balkan odvesti u članstvo EU.



Prema njegovim riječima, od tri važne poruke sa večere, najbitnija je da se mora sačuvati stabilnost regiona.



"To je vrlo jasna poruka svima koji bi radikalnom retorikom ili u bilo kojoj drugoj formi - izjavama, postupcima ili aktivnostima mogli da izazovu sigurnosne probleme. Takvi projekti neće naići na podršku evropskih institucija i one će sigurno naći način da anuliraju takve projekte i da zapadni Balkan i dalje ide ka evropskim integracijama", naglasio je Zvizdić.



On je naveo da je drugi važan zaključak da je neophodno nastaviti razgovore unutar zemalja zapadnog Balkana i da je dogovoreno da ovakvi sastanci budu održavani minimalno kvartalno, a naredni je zakazan za oktobar u Crnoj Gori.



"Treća poruka je da smo insistirali da bude povećan nivo investicionih ulaganja na zapadnom Balkanu i da prvi rezultati budu vidljivi na samitu u Trstu 12. jula kroz investiranje projekata za svaku od zemalja koja ih je kandidovala, ali i kroz investiranje u regionalne projekte, koji će, prije svega, infrastrukturno povezati region", istakao je Zvizdić.



Prema njegovim riječima, razgovarano je i o unapređenju trgovinske i ekonomske saradnje, uklanjanju svih nevidljivih carinskih barijera, o podizanju kapaciteta i mogućnosti koje pruža CEFTA, kreiranju Zapadnog Balkana kao zajedničkog ekonomskog prostora u kojem će biti omogućeno ubrzanije, kvalitetnije, efikasnije kretanje robe, ljudi i kapitala što će povećati ekonomske kapacitete regiona.



On je zaključio da je sinoćnji sastanak bio pozitivan i dobra poruka za zemlje zapadnog Balkana.