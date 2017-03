Zvizdić: Mogherini u BiH donosi važne poruke, vrata EU su nam otvorena

Denis Zvizdić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Federica Mogherini donosi veoma važne poruke za BiH, a to je da su vrata Evropske unije (EU) otvorena za BiH, kazao je večeras predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić koji je prisustvovao svečanom prijemu u zgradi Predsjedništva organiziranom povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH.

Federica Mogherini donosi veoma važne poruke za BiH, a to je da su vrata Evropske unije (EU) otvorena za BiH, kazao je večeras predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić koji je prisustvovao svečanom prijemu u zgradi Predsjedništva organiziranom povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH.

Prema njegovim riječima, ideja bosanskohercegovačke državnosti je stara četiri ili pet stoljeća te da je to ideja volje građana BiH koji su je oduvijek posmatrali kao zasebnu teritorijalnu cjelinu, ističući da je BiH nezavisna zemlja s punim suverenitetom i teritorijalnim integritetom te međunarodno-pravnim subjektivitetom.



"To je zemlja koja je stvorila pretpostavke da snažno krene ka Evropskoj uniji (EU), a vjerovatno i ka članstvu u Sjevernoatlantski savez (NATO) u narednom periodu i koja je uspjela nakon razornog rata i desetina hiljada ubijenih i stotine hiljada protjeranih favorizirati ekonomske i ljudske potencijale", podvukao je Zvizdić.



Šetete su bile, podsjetio je Zvizdić, ogromne, a neke analize govore i da su u Sarajevu bile veće od 20 milijardi eura, iako se o njima sve manje priča ili su zaboravljene.



"U ovom trenutku BiH bilježi najbolje ekonomske rezultate i parametre u cijelom regionu. Potencijali BiH su takvi da je bh. duh, duh državnosti i multikulturalnog i multikonfesionalnog pristupa izgradnji našeg društva pobijedio i nadvladao sve one koji su htjeli nadvladati BiH ili ju dezintegrirati", stav je predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvizdića.



Osvrnuo se na sutrašnju najavljenu posjetu visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnu politiku i potpredsjednice Evropske komisije Federice Mogherini BiH, kazavši da ona donosi veoma važne poruke za BiH, a to je da su vrata EU otvorena za BiH, ali i da će od dinamike ispunjavanja uvjeta koji su postavljanjeni pred BiH ovisiti i brzina pristupanje EU.



"Svi dužnosnici EU bit će na raspolaganju BiH i dat će punu institucionalnu i drugu podršku kako bi naše faze pristupanja savladali u što bržoj dinamici na što kvalitetniji način", kazao je Zvizdić.



Podvukao je da je za BiH važno da je evropska perspektiva BiH i zapadnog Balkana izvjesna i to zbog dobre saradnje unutar samog regiona, jer dok sve zemlje u regiji kao najvažniji zajednički nazivnik imaju put ka EU do tada se može govoriti o regionalnim projektima i jačanju regionalne saradnje.



Zaključio je da i BiH ima za Mogherini pozitivne poruke na bazi analize do sada urađenih obaveza sa evropske agende BiH.