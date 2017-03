Zvizdić: Svi oni koji su željeli podijeliti BiH ostali su na smetljištu historije

Denis Zvizdić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić čestitao je građanima Dan nezavisnosti BiH ističući da je na današnji dan ostvarena politička volja građana ove zemlje.

On je rekao da je 1. mart jedan od najznačajnijih praznika u našoj zemlji, a onima koji pokušavaju osporiti ovaj praznik poručio je da se bolje upoznaju sa historijom BiH.



"Svi neprijatelji i svi onih koji su na bilo koji način željeli pokorili ili podijeliti BiH ostali su na smetljištu historije. BiH opstaje u svojim granicama već stoljećima i tako će biti u budućnosti", kazao je Zvizdić.



Istakao je da je teško u ovom trenutku očekivati postizanje konsenzusa u vezi s donošenjem zakona o državnim praznicima.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH prokomentarisao je i funkcionisanje vlasti na nivou BiH ističući da su predstavnici Saveza za promjene prisustvovali redovnoj sjednici Vijeća ministara BiH tako da ne može razumjeti suštinu pitanja o blokadi rada izvršne vlasti.



Što se tiče dolaska visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini u BiH, on je rekao da ona dolazi sa jasnom porukom, a to je da su vrata EU otvorena za našu zemlju.



"Dolazi sa porukom da se trebamo posvetiti prioritetnim zadacima i projektima, a to su evropski put, ekonomski razvoj, vladavina prava i naravno rad na otvaranju novih radnih mjesta posebno za mlade Bosance i Hercegovce", rekao je Zvizdić.