Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i njegovi zamjenici Vjekoslav Bevanda i Mirko Šarović obratili su se javnosti nakon održane sjednice državnog organa izvršne vlasti.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH kazao je da što se tiče Upitnika Evropske komisije, 28 poglavlja je pripremljeno i verificirano i ulazi u fazu prevođenja. Još pet radnih grupa treba da u narednih sedam do deset dana dostavi odgovore.



Zvizdić je rekao da je završen Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2020. godine dodajući da je riječ o ozbiljnom dokumentu koji na tri godine posmatra kretanje u finansijskoj i fiskalnoj politici. Najavio je da će se vrlo brzo izaći i sa budžetom za 2018. godine.



Kako kaže, Vijeće ministara BiH usvojilo je dodatna grant sredstva za prošišćavanje otpadnih voda u Zenici. Danas je usvojen i Sporazum između BiH i Kine za ukidanje viza nosiocima običnih pasoša.



Usvojena je i inicijativa za vođenje pregovora za restruktuiranje željeznica čime se ispunjava i jedan od uvjeta reformske agende. Zvizdić je istakao i da se aktivno radi na revitzalizaciji Unske pruge.



Ministar finansija i terzora BiH Vjekoslav Bevanda rekao je da BiH kasni sa budžetom jer se dugo čekalo na utvrđivanje Globalnog fiskalnog okvira. Kako kaže, po ustaljenoj metodologiji izrađen je i Program za javne investicije.



Bevanda dodaje da je danas usvojen Zakon o Agenciji za osiguranje depozita koji je krovni zakon sa četiri entitetska zakona i da u tom slučaju nema nikakvog prijenosa nadležnosti.



Što se tiče usvojenog zaključka kojim bi se trebalo usporiti povećanje cjena na duhan, Bevanda je rekao da je na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH zaključeno da u našoj zemlji cvijeta siva ekonomija.



On je rekao da pored Uprave za indirektno oporezivanje BiH trebaju djelovati i drugi organi jer ova institucija ne može se sama boriti protiv sive ekonomije.



Na pitanje o sastanku sa predstavnicima MMF-a, Bevanda je kazao da ne smatra da će MMF odustati od temeljnih strukturalnih odrednica. Kako kaže, postoje neke dobre stvari poput kontrole nad sredstvima i zapošljavanju.



U priču se uključio i Zvizdić koji je kazao da MMF nije ulazio u strukturu sadržaja Zakona o akcizama BiH te da je sa njima razgovarano samo o realizaciji mjera.



Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović komentarisao je problem oko snabdijevanja plinom. On je rekao da u slučaju snabdijevanja plina radi se o snabdijevanju dva korisnika te da je to regulisano državnim sporazumom. On ističe da se u pograničnom području mogu se sklapati ugovor i zaključiti aranžman kakav je zaključan između RS-a i Hrvatske.



Šarović smatra da je greška to što Hrvatska nije obavijestila BiH o protokolu koji je potpisan sa manjim bh. entitetom. On je kazao da kada dođe do nekih problema ugovorna strana bila je dužna obavijestiti drugu državu da bi se po toj informaciji rješavale stvari.



"Potpisivanje sporazuma je bilo nepotrebno i stvorilo je čitavu državnu priču koja je nepotrebna", kazao je Šarović.



Istakao je da su dvije kompanije mogle da se dogovore i da Hrvatska obavijesti BiH da je postignut dogovor, ali da to susjedna zemlja nije uradila.