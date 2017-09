Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić sastali su se sa čelnicima obavještajno-sigurnosnih agencija u našoj zemlji kako bi analizirali stanje sigurnosti sa posebnim osvrtom na pitanje terorizma.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić rekao je da BiH ne želi ulaziti u dnevnopolitičke rasprave, a isto tako ni reagovati na pojedine izjave u funkciji predizbornih kampanja u zemljama regiona i EU.



On je kazao da BiH uvijek daje institucionalan odgovor koji je baziran na relevantnim podacima obavještajno-sigurnosnih agencija BiH. Ističe da je saradnja agencija na visokom nivou i da nikada nije bila bolja ili efikasnija.



Kako kaže od 143 teroristička akta u Evropi i svijetu iza kojih stoji IDIL nije učestvovao niko ko je povezan sa BiH. Dodaje da se u BiH ne vijore zastave IDIL-a i da bh. službe ne raspolažu o pet ili deset hiljada radikalizovanih osoba.



Pozvao je Hrvatsku da dostavi podatke sigurnosnim službama BiH ukoliko već raspolažu takvim podacima ističući da ih susjedna zemlja nikada nije dostavila BiH. Pozvao je visoke funkcionere da prestanu iznositi paušalne izjave o BiH.



Zvizdić je kazao da u našoj zemlji postoji opasnost od terorizma u istoj mjeri u kojoj postoji i u Hrvatskoj. Izjave o BiH kao terorističkoj prijetnji nanose neopisivu štetu našoj zemlju na političkom planu, ali i u kontekstu investicija.



Kako kaže pojedinci u BiH stalno prave tenzije te izmišljaju pojedine kampove zbog čega je pozvao institucije da sankcionišu osobe koje iznose takve neistine.



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić istakao je da sa direktorima obavještajno-sigurnosnih agencija ima dnevnu komunikaciju kako bi se postigli što bolji rezultati.



On je rekao da je prošle sedmice bio na konferenciji ministara u Sloveniji gdje je bilo govora o regionalnom projektu u borbi protiv radikalizma i terorizma. Kako kaže već u petak je otpočela implementacija novog projekta iza kojeg stoji EU, a ključni partner je Slovenija.



Dodao je da je i u Sloveniji govorio da nije dobro da bilo ko u političkom interesu "spinuje" podatke o BiH jer to može narušiti međudržavne odnose. Mektić je naveo i da bh. agencije imaju jako dobre odnose sa partnerima iz susjednih zemalja.



Istakao je da BiH kao i brojne druge evropske zemlje priznaje da ima problem sa radikalizmom, ali da ne može reći kako imamo problema sa terorizmom. Najavio je da će se institucije u budućnosti fokusirati najviše na radu deradikalizacije.



Javno je pohvalio Tužilaštvo KS, FUP, MUP KS, SIPA-u i Graničnu policiju BiH koji su uspjeli za osam dana uhapsiti Amela Sejfovića.



Što se tiče terorističkih prijetnji on je kazao da su one dolazile uglavnom izvan BiH na način da su neki ljudi namjeravali doći u BiH i širiti svoju ideologiju.



Mektić je kazao da se ne može reći koliko ima potencijalnih terorista u BiH jer agencije ne funkcionišu na tom principu.