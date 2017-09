Žestoka rasprava o izgradnji Pelješkog mosta: HDZ tvrdi da se građanima BiH brani da vole svoje susjede

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Na dnevnom redu današnje sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH našao se Izvještaj o aktivnostima u vezi sa izgradnjom Pelješkog mosta i Izvještaj o aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Svilaja i priključnih graničnih dionica autoputa na Koridoru.

Zastupnica DF-a Hanka Vajzović koja je inicirala raspravu o Pelješkom mostu u državnom organu zakonodavne vlasti upozorila je kako određene informacije poput pojedinih sastanaka s delegacijom Vlade Republike Hrvatske nisu uopće spomenute u izvještaju koje je dostavilo Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH.



Ona je podsjetila da se Mladen Ivanić u vrijeme kada je obnašao funkciju ministra vanjskih poslova BiH prvi usprotivio izgradnji Pelješkog mosta kada je i zaprijetio arbitražom. Također je podsjetila da je 2016. godine zamjenik ministra komunikacija i saobraćaja BiH Saša Dalipagić davao izjave, nakon sastanka s ministrom mora, prometa i infrastrukture Hrvatske Olegom Butkovićem, kako je izgradnja Pelješkog mosta neupitna.



Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko žestoko je reagovao na izlaganje Vajzović koja je hvalila smijenjenog ministra komunikacija i saobraćaja iz DF-a Slavka Matanovića. Jusko je istakao da je Vajzović iznijela nekoliko netačnih informacija koje ga komprimituju ističući da se on u Neumu sastao sa ministrom Butkovićem kako bi se pokrenulo pitanje Svilaja, a da smijenjeni Matanović to nije uspio uraditi za 240 dana.



Podsjetio je da je i on poslao iste dopise kakve je poslao i Matanović, ali da smatra kako dopisivanje ministarstva u vezi Pelješkog mosta nije službena korespondencija. Zaključio je kako on nikada nije, a niti će, potpisati bilo šta bez saglasnosti Vijeća ministara BiH, Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine BiH.



Šef Kluba zastupnika SDA Amir Fazlić kazao je da 24 zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH predlažu usvajanje Deklaracije o Pelješkom mostu kojom će se pozvati nadležni organi Hrvatske, odnosno Evropske unije, da se hitno uključe u bilateralne razgovore sa Bosnom i Hercegovinom radi postizanja bilateralnih rješenja u pogledu razgraničenja na moru, na principima uvažavanja suverenih prava naše zemlje.



Zastupnik Predrag Kožul (HDZ BiH) kazao je da je HNS usvojio da je izgradnja Pelješkog mosta ne samo interes Republike Hrvatske, već i BiH, a posebno Općine Neum i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Istakao je da je nepotrebna bila kakva politička haranga jer se ne vodi računa o interesima građana BiH. On je kazao da Hrvatskoj pomoć BiH nije uopće potrebna jer ona često ne može ni svoje probleme riješiti.



Šef Kluba zastupnika HDZ-a BiH Nikola Lovrinović rekao je da BiH brani prava građana da poštuju svoje susjede i da ih vole ističući kako su to naši najbolji prijatelji. Optužio je opoziciju da je BiH zavadila sa svima i da će državu zavaditi i sa Evropskom unijom.



Riječ je uzeo i ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda koji je rekao da Vijeće ministara BiH nije usvojilo zaključak da se uputi nota Republici Hrvatskoj u vezi s izgradnjom Pelješkog mosta. On je potvrdio izlaganje ministra Juska ističući kako nije vidio nikakav poseban interes BiH u zadnjih deset godina.



Predsjedavajuća Zastupničkog doma PSBiH Borjana Krišto saopćila je parlamentarcima da će sjednica trajati do 18 sati i da će se nastaviti sutra.