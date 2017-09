Zeničane će i ove sezone grijati stari kotlovi, ostaje nada da će zima biti blaga

Ilustracija

Pripreme za grijnu sezonu u Zenici su završene, a kako bi Zeničani imali što redovnije grijanje kompanija ArcelorMittal u poboljšanje rada kotla za narednu sezonu uložila je 1,5 miliona KM. Ipak građane će opet grijati stari kotlovi.

Problemi s grijanjem u Zenici postoje od 2014. godine, a stanje se od tada pogoršava iz godine u godinu. Hladni radijatori prošle grijne sezone bili su skoro pa svakodnevica u Zenici, a uprkos naporima novoizabrane Gradske uprave Zenica da se što prije napravi "joint venture" kompanija, opstrukcijama je taj proces usporen.



U razgovoru za Klix.ba glasnogovornica kompanije ArcelorMittal Zenica Dijana Božić-Srdanović je izjavila kako će se građani Zenice ove godine grijati s kotlom broj 2, dok će kotao broj 1 biti korišten kao podrška u kriznim momentima.



"Na osnovu plana, koji smo izradili u prvom kvartalu ove godine, učinili smo sve što je bilo moguće da se poboljša pouzdanost kotla i pripadajuće opreme i za te radove smo potrošili 1,5 miliona KM. Ipak, nemoguće je prognozirati raspoloživost kotla jer postoje mnoga područja na kotlu, kao što su cijevi, na kojima se kvarovi ne mogu predvidjeti. Naš tim je zaista uložio sve moguće napore i sredstva znajući koliko je pouzdano grijanje važno za svakog građanina ovog grada", izjavila je Božić-Srdanović.



Dodala je da je ArcelorMittal Zenica u završnoj fazi osnivanja nove "joint venture" kompanije pod imenom "Toplana Zenica" koja bi trebala biti registrirana po dobivanju zakonskih odobrenja od konkurentskog vijeća i to u toku ove godine.



"Partneri u novoj firmi ‘Toplana Zenica’ su ArcelorMIttal, Grad Zenica te Finfund i KPA Unicon iz Finske. U najboljem slučaju, ako ne bude nikakvih kašnjenja u dobijanju dozvola i odobrenja, očekujemo da će ovaj projekat biti završen do četvrtog kvartala 2019. godine. Tražit ćemo podršku vlasti svih nivoa od grada do Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, kako bi nova firma počela s radom i kako bi se projekat uspješno završio”, zaključila je Božić-Srdanović.