Sindikat zdravstvenih radnika Kantona Sarajevo potpisao je kolektivni granski ugovor s Vladom Kantona Sarajevo i tako prekinuo štrajk koji je počeo 13. oktobra.

Foto: Kemal Softić/Klix.ba

Ugovor su potpisali premijer KS Elmedin Konaković i predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika KS Edo Selimić, a potpisivanju je prisustvovala i ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj."Od početka sam govorio da razumijem zahtjeve zdravstvenih radnika i da su oni realni, kao i da bismo im dali više novca da imamo. Do sada su bili prevareni, dobili su niz obećanja prethodnih vlada koje su nagovještavale poboljšanje, a ono se nikada nije desilo. Vlada smo koja troši ono što ima i mnogo nas je koštalo što su naši prethodnici potpisivali ono što u kasama nije bilo. Zdravstveni radnici sada imaju bolje uslove nego ikada, najbolje u BiH, a Vlada je u rebalansu izdvojila ozbiljan novac za opremu i blizu smo kraja da primijenimo Akcioni plan koji će dodatno poboljšati usluge u zdravstvu", kazao je Konaković.Selimić je nakon potpisivanja kazao da su zdravstveni radnici djelimično zadovoljni i da nastavljaju borbu za svoja prava."Do sada su govorili da su naši zahtjevi nerealni, a sada kažu da su bili realni i opravdani. Htjeli smo da se svima popravi položaj, a onda je u priču uveden Sindikat doktora medicne i stomatologije i Sindikat KCUS-a pod krinkom da su sindikati razjedinjeni, a to nije istina. To je stara praksa svih vlasti pa tako i ove. Ovo što smo potpisali je odlična osnova za daljnji sindikalni rad, relaksirali smo status uposlenika u zdravstvu, a da nije bilo političkih igara mogli su ići na 2,75 KM, ali to nije bilo moguće jer je dio zdravstvenog kolača morao otići na koeficijente doktora", kazao je Selimić te se zahvalio novinarima na praćenju i pacijentima koji su imali razumijevanja tokom štrajka.Ministarica Ademaj je istakla da štrajk nikome nije odgovarao, posebno građanima kojima su određene usluge bile uskraćene."Ne slažem se da vlastima odgovara da postoji više sindikata, nama odgovara da imamo jednog pregovarača. Greška sindikata je bila uslov da se ne mijenjaju koeficijenti, da smo išli na izmjenu koeficijenata možda ljekari ne bi ni tražili svoja prava u pogledu visine koeficijenata. Sindikat zdravstvenih radnika je napravio grešku, a posljedica toga je formiranje drugih sindikata. Najsretnija bih bila da smo odmah mogli potpisati satnicu od 2,75 KM, ali za toliku satnicu nije bilo dovoljno sredstava i nismo mogli ulaziti u bilo kakve rizike i potpisivati obaveze koje nećemo moći ispoštovati. Ukoliko naredne godine bude više sredstava usmjerit ćemo ih u povećanje plata i poboljšanje uslova rada i zdravstvenih usluga", rekla je Ademaj te potvrdila da će danas održati sastanak sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije.Podsjećamo, dogovor s ministricom zdravstva postignut je prošlog petka, a detalji ugovora dogovoreni su u ponedjeljak. Međutim, zdravstveni radnici su odbili da prekinu štrajk sve dok i službeno ne potpišu ugovor.Podsjećamo, zdravstveni radnici su tražili satnicu od 2,75 KM, a nakon dva neuspjela sastanka dogovorena je satnica od 2,60 KM, radna sedmica od 37,5 radnih sati i koeficijent minulog rada od 0,5.Tokom štrajka Sindikata radnika u zdravstvu KS zdravstvene ustanove su primale samo hitne slučajeve, a u štrajku nisu učestvovali Hitna pomoć, Zavod za transfuzijsku medicinu, Neuropsihijatrija i apoteke te Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Opća bolnica "Prim. dr. Abdulah Nakaš".