Zdravstveni radnici iz USK traže povećanje satnice ili stupaju u generalni štrajk

Kantonalna bolnica Bihać (Foto: Klix.ba)

Zdravstveni radnici sa prostora Unsko-sanskog kantona stupit će u generalni štrajk ukoliko Vlada USK na sjednici u četvrtak ne bude dala saglasnost na prečišćeni tekst granskog kolektivnog ugovora, kazali su za Klix.ba iz Sindikata zdravstvenih radnika USK.

Vlada Unsko-sanskog kantona trebala bi u četvrtak 09. marta održati redovnu sjednicu na kojoj će, između ostalog, biti razmatran i prijedlog granskog kolektivnog ugovora sa Sindikatom zdravstvenih radnika USK.



"Približili smo stavove. Nema razloga da Vlada ne pristane na predloženi tekst. Međutim, ukoliko Vlada ne bude dala saglasnost, mi već u petak imamo sjednicu kantonalnog sindikata i na njoj ćemo donijeti odluku o stupanju u generalni štrajk", kazao je za naš portal Mirsad Muhamedagić, predsjednik sindikata.



Osnovni zahtjev zdravstvenih radnika je povećanje satnice sa 2,0 na 2,35 i dužina trajanja radnog vremena od 37,5 sati sedmično.



"Trenutna satnica od 2,0 regulisana je još 2007. godine, međutim te godine nije usaglašen granski kolektivni ugovor, već je to učinjeno tek 2012. godine. Posljedica toga je da mi sada imamo šaroliko stanje od ustanove do ustanove. Većina zdravstvenih ustanova ima satnicu 2,0, neke 2,05, dok bolnica u Sanskom Mostu i lječilište Gata imaju 1,80. Dakle, u potpunosti neuređen sistem", pojašnjava Muhamedagić.



Prema njegovim riječima, postoji još mnoštvo primjera gdje su zdravstveni radnici ostali "zakinuti", posebice nakon stupanja na snagu novog Zakona o radu FBiH.



"Primjerice, na osnovu novog Zakona mi gubimo 2,5 posto plate na osnovu radnog staža, iz razloga što je prosječna starost ljekara na našem kantonu oko 50 godina. Također, noćni rad se više ne uračunava u bruto, već u neto satnicu i tu je došlo do smanjenja plata kod onih radnika koji rade noćne smjene, druge smjene, vikende, praznike, koji dežuraju po 12 i više sati", tvrdi Muhamedagić.



Iz Sindikata navode da traže samo dostojanstvenu naknadu za svoj rad i trud te da od zahtjeva neće odustati.