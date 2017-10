Vlada USK i UNDP potpisali sporazum o utopljavanju kantonalne bolnice u Bihaću

Foto: Arhiv/Klix.ba

U Bihaću je danas potpisan Sporazum o sufinansiranju implementacije projekta energetske efikasnosti u kantonalnoj bolnici "Dr. Irfan Ljubijankić" čija je ukupna vrijednost oko tri miliona KM.

Sporazum su potpisali Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona i Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a. U najkraćem, Vlada USK je preuzela obavezu da, u narednoj budžetskoj godini, osigura dodatnih 615.000 KM za izgradnju novog sistema grijanja u kantonalnoj bolnici.



Ukupna vrijednost projekta je oko tri miliona KM, a skoro polovinu iznosa, tačnije 1.340.000 KM, osigurava Češka razvojna agencija.



"U skladu sa planskim aktivnostima mi rješavamo, fazu po fazu, stvari vezane za izgradnju novog objekta za utopljavanje bolnice. Time bi trebale biti stvorene uštede do pola miliona KM na godišnjem nivou i radi se o značajnom projektu i za kantonalnu bolnicu, ali i za sve institucije koje finansiraju bolnicu", rekao je premijer Rošić.



On je istakao da današnji sistem zagrijavanja prostorija u bolnici nije adekvatan, što su i ranije studije pokazale.



"Mi smo se potpisivanjem aneksa ugovora obavezali da ćemo kao Vlada kantona u 2018. godini isplatiti dodatnih 615.000 KM za dva kotla koji bi trebali zagrijavati kompletne prostorije bolnice. Usvajanjem budžeta, tome ćemo odmah i pristupiti. Također, iz 2017. godine ostala nam je još jedna obaveza, a radi se o 500.000 KM koje ćemo u narednih sedam dana prebaciti kako bi se ispoštovala zakonska procedura", kazao je Rošić.



UNDP je završio prvu fazu projekta koja se odnosila na pripremu projektno tehničke dokumentacije, nakon čega slijedi proces realizacije uz provođenje tenderske procedure za izvođače radova.



"Zahvalni smo Vladi što je izašla u susret i potpisala ovaj ugovor kojim se na neki način premoštava praznina koja je nastala u budžetu za projekat utopljavanja bolnice. U skladu sa sporazumom, Vlada će do kraja novembra prebaciti iznos od pola miliona KM, nakon čega će biti pokrenuta tenderska procedura. Do kraja februara, predviđeno je da Vlada prebaci i posljednji dio iznosa, upravo ovaj na koji je danas potpisan ugovor. Nakon toga bit će izabran najpovoljniji ponuđač i radovi na utopljavanju bolnice moći će početi", istakao je Sukhrob Khoshmukhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a.