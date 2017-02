Vasvija Vidović: Tok revizije presude sada zavisi od prigovora Srbije

Na jučerašnjem savjetovanju u sarajevskoj Vijećnici u organizaciji Fondacije Pravda za BiH i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava odlučeno je da će BiH pokrenuti reviziju presude u slučaju tužbe protiv Srbije. Advokatica Vasvija Vidović ističe da razvoj situacije nakon podnošenja zahtjeva zavisi od Srbije, odnosno od prigovora koje će uložiti.

Vasvija Vidović (Foto: Klix.ba)

Na jučerašnjem savjetovanju u sarajevskoj Vijećnici u organizaciji Fondacije Pravda za BiH i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava odlučeno je da će BiH pokrenuti reviziju presude u slučaju tužbe protiv Srbije. Advokatica Vasvija Vidović ističe da razvoj situacije nakon podnošenja zahtjeva zavisi od Srbije, odnosno od prigovora koje će uložiti.

"Zahtjev bi trebao biti predat oko 26. februara. Taj podnesak će se dostaviti suprotnoj strani na odgovor. Suprotna strana može pokrenuti pitanja proceduralne prirode koja je uobičajena u ovakvim postupcima. Ima pravo staviti niz prigovora, uključujući i one koje se tiču ovlaštenja za zastupanja. Svi rokovi zavise od složenosti podneska i od vrste prigovora. U ovom trenutku je teško reći koji će prigovor uložiti, a od prigovora zavisi dužina procedure", kazala je Vidović za Klix.ba.



Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je kazao da Sakib Softić ima mandat agenta i pravo na pokretanje procesa revizije, a članovi Fondacije Pravda za BiH i Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava su zaključili da postoji dovoljno dokaza podnošenje zahtjeva.



Vidović smatra da postoji šansa da revizija bude usvojena.



"Naša zemlja je bila prva koja je pokrenula tužbe povodom kršenja Konvencije o genocidu i Srbija je prva zemlja u svijetu koja je proglašena krivom za određenu formu kršenja Konvencije o genocidu. Imamo određene šanse s obzirom na to da ćemo podnijeti zahtjev za reviziju. Ispunjena je dužnost prema žrtvama genocida, država je bila dužna ovo uraditi da zaštiti žrtve i da im satisfakciju. Da se nismo odlučili za reviziju ne bismo imali nikakve šanse. Teško je prognozirati ishod, ali imamo dobar tim", ističe advokatica.



Vidović dodaje da vjeruje da bi žrtve bile zadovoljne i kada ne bi ni došlo do revizije presude da Srbija uz pomoć Rusije u julu 2015. godine nije blokirala Rezoluciju o Srebrenici koju je pokrenula Velika Britanija.



Podsjećamo, Rusija je prilikom glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a glasala protiv britanskog prijedloga rezolucije i iskoristila pravo veta ističući da je nacrt politički motivisan i da izaziva sukobe jer optužuje samo jedan narod.