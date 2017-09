Ustavni sud BiH odbacio apelaciju Eseda Radeljaša

Ustavni sud BiH je odbio apelaciju Eseda Radeljaša podnesenu protiv rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu od 29. decembra 2014. godine i rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 19. augusta 2014. godine, budući da je Sud, između ostalog, zaključio da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede apelantovog prava na imovinu.

Ustavni sud BiH je odbio apelaciju Eseda Radeljaša podnesenu protiv rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu od 29. decembra 2014. godine i rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 19. augusta 2014. godine, budući da je Sud, između ostalog, zaključio da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede apelantovog prava na imovinu.

Kako je saopćeno, Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovnu, 59. sjednicu Velikog vijeća. Sud je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti u prethodnom postupku nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove. Ustavni sud je donio i jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, te odbio kao neosnovan jedan broj apelacija povodom kojih je zaključio da takve povrede nije bilo.



Između ostalog, Ustavni sud je odbio apelaciju Eseda Radeljaša podnesenu protiv rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu od 29. decembra 2014. godine i rješenja Općinskog suda u Sarajevu od 19. augusta 2014. godine. Osporenim rješenjima određena je mjera osiguranja novčanog potraživanja u određenom iznosu, tako što je apelantu kao protivniku predlagatelja mjere osiguranja zabranjeno da otuđi, da da u zakup ili na bilo koji način optereti nekretnine preciznije određene u izreci rješenja.



Ustavni sud je, između ostalog, zaključio da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede apelantovog prava na imovinu budući da je apelantu pravo raspolaganja imovinom ograničeno na osnovu zakona, u javnom interesu i da je to ograničavanje proporcionalno zakonitom cilju kome se teži.



U odluci povodom apelacije broj AP 547/15, u kojoj je pokrenuto pitanje efikasnosti provedene i obustavljene istrage u vezi sa smrću apelanticine maloljetne kćerke zbog navodne ljekarske greške, u predmetu Okružnog tužilaštva u Banjoj Luci, Ustavni sud je utvrdio povredu apelanticinog prava na život.



Ustavni sud je, između ostalog, istakao da način na koji je vođena istraga, prije svega dugi periodi zastoja u istrazi, kada nisu preduzimane bilo kakve radnje, kao i činjenica da je istraga trajala 19 godina govore u prilog zaključku da Okružno tužilaštvo nije postupalo u skladu sa neophodnom marljivošću i sveobuhvatnošću, kako se to zahtijeva kada su u pitanju krivični predmeti u skladu sa članom 2. Evropske konvencije, saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.



Ustavni sud je zaključio da je u istraživanju smrti apelanticine kćerke zbog navodne ljekarske greške izostao pravovremen i adekvatan odgovor u skladu sa pozitivnom obavezom iz člana 2. Evropske konvencije.



Apelacije koje su očito, prima facie, bile neosnovane Sud je odbacio. Činjenice koje su apelanti podnijeli Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle da opravdaju tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.



Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda BiH, saopćeno je iz Ustavnog suda BiH.