Upravitelj zgrade nakon požara u Sarajevu: Hidrant nije radio jer je ventil u podrumu bio zavrnut

Sarajevski vatrogasci su 6. februara prilikom gašenja požara na Alipašinom Polju naišli na najgori mogući problem koji doslovno pravi razliku između života i smrti - neispravan hidrant.

Krađe dijelova hidranata i aparata za gašenje požara

Komplikovane procedure

U ponedjeljak u sarajevskom naselju Alipašino Polje u ulici Geteova broj dva izbio je požar u kojem su poginule dvije osobe, dok je njih osam povrijeđeno. Nakon dojave i dolaska na mjesto događaja sarajevski vatrogasci su zaključili da hidrantski sistem u ulazu ne može biti korišten zbog čega je gašenje počelo sa zakašnjenjem.Vatrogasci su bili prinuđeni vodu crpiti iz svojih kamiona što je u slučaju požara na 11. spratu izuzetno nepraktično i opasno. Pošto je Profesionalna vatrogasna brigada KS saopćila kako su za hidrante odgovorni upravitelji zgrada , Klix.ba je kontaktirao kompaniju Hetig koja je zadužena za održavanje ulaza u Geteovoj 2."Priključak za dva ulaza u zgradi je jedan, tj. oba ulaza su spojena na isto hidrofleks postrojenje sa kojeg građani dobijaju vodu za svoju potrošnju, a sa njega se napaja i hidrantska mreža. To znači da ako građani na 11. spratu imaju vode, onda je mora biti i u hidrantskoj mreži. U konkretnom slučaju dobili smo informaciju da hidrantska mreža nije imala vodu i to se uspostavilo kao tačno. Kada smo ušli u objekat naši majstori su našli da je ventil u podrumu na hidrantskoj mreži bio zatvoren. Dakle, bilo je potrebno samo otvoriti ventil i voda bi došla na 11 sprat", rekao je Alić za Klix.baOn je kazao da vatrogasci, prirodno, nisu imali vremena da ih kontaktiraju, a ni Hetig nije znao da je ventil u podrumu zatvoren."Mi smo jučer taj ventil otvorili i voda je došla. Ono što je problem jeste da većina hidrantskih mreža u gradu ne radi. Vatrogasci su vjerovatno, kada su vidjeli da nema vode, došli do zaključka da mreža nije ispravna i onda su odlučili vodu spoje sa svojih vozila", kazao je direktor Hetiga.Posljednja intervencija u ulazu desila se prošle godine kada je upravitelj obaviješten da pritisak u zgradi nije dostatan i da zadnji spratovi nisu imali vode."Izašli smo na lice mjesta i ustanovili da je jedna pumpa bila pokvarena i da je vodu pumpala samo jedna mala pumpa koja nije bila dovoljna. Mi smo ih sanirali, sve smo vratili u funkciju i sve je funkcionisalo. Sve to možemo dokazati. Ko je zavrnuo ventil - mi nemamo odgovor na to pitanje", rekao je Alić.Pored hidranta postoje alternativne pumpe koje se ne mogu koristiti bez struje, a pošto su vatrogasci naredili gašenje dovoda električne energije u zgradi kako bi spriječili dalje širenje požara, te pumpe nisu mogle biti korištene. Na pitanje o alternativnom izboru energije kako bi se pumpe koristile, Alić je kazao da je to rješenje jednostavno preskupo.Najveći problem protupožarne zaštite je krađa, objašnjava Alić dodajući da su u decembru u ulaz dostavljena četiri nova protupožarna aparata od kojih su tri ukradena."Na ventilima u hidrantskim ormarićima kradu točkiće za otvaranje ventila, kradu mesingane spojeve, a sve i jedna mlaznica i crijevo su u tom ulazu ukradeni“, tvrdi direktor Hetiga.Hetig bez saglasnosti stanara može uraditi samo posao koji je hitna intervencija u slučaju direktnog ugrožavanja sigurnost građana – ako visi komad fasade, ako se osoba zaglavi u liftu ili ako nešto prijeti da uzrokuje požar. Za sve drugo Hetig ne može potrošiti ni marku sa računa vlasnika ukoliko ne postoji saglasnost."To znači da upravitelji ne mogu popraviti uništeni hidrant bez saglasnosti predstavnika ulaza odnosno njegovog naloga", rekao je Alić.Također, konkretna zgrada nije osigurana. Da bi se zgrada ili ulaz osigurao, mora se postići dvotrećinska saglasnost vlasnika.Mi kad sazovemo skup vlasnika ne može se postići prisutnost 20-30 posto ljudi, a kamoli dvije trećine. Ukoliko ljudi nemaju novca ili neće da plate, oni se mogu zadužiti, ali i to se postiže tek uz dvotrećinsku saglasnost. Taj ulaz je u dugu 5.000 KM, ali ni to nije smetnja i pored duga mi radimo što se od nas traži“, zaključio je Alić.