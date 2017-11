Udruženje poslodavaca FBiH: Ponuditi zakonska rješenja koja će dovesti do rasterećenja privrede

Udruženje poslodavaca i Privredna komora FBiH, zajedno s Vijećem stranih investitora, Agencijom za promociju stranih investicija i Privrednim udruženjem predstavništva njemačke privrede u BiH, organiziralo je u Goraždu javnu raspravu o nacrtima Zakona o porezu na dohodak FBiH, Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dobit FBiH.

Udruženje poslodavaca i Privredna komora FBiH, zajedno s Vijećem stranih investitora, Agencijom za promociju stranih investicija i Privrednim udruženjem predstavništva njemačke privrede u BiH, organiziralo je u Goraždu javnu raspravu o nacrtima Zakona o porezu na dohodak FBiH, Zakona o doprinosima FBiH i Zakona o porezu na dobit FBiH.

Foto: Klix.ba

Slične rasprave već su održane i u drugim gradovima FBiH, a cilj je razmjena mišljenja i ukazivanje na važnost donošenja provodivih, fleksibilnih i prihvatljivih zakona.U Udruženju poslodavaca FBiH stava su da Zakon o porezu na dobit kojim su ukinute porezne olakšice poslodavcima, ima negativan efekt na reinvestiranje i otvaranje novih radnih mjesta te da će predloženi nacrti Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima dodatno opteretiti realni sektor. Smatraju kako treba ponuditi rješenja koja će dovesti do rasterećenja privrede."Oni koji imaju plate oko 600 maraka mjesečno će plaćati 90 KM više, granična plata je 1.150 maraka, a što je plata viša više se dobija, što je plata niža više se uzima, odnosno više se gubi. To se mora promijeniti. Druga stvar, u Zakonu o porezu na dohodak tražimo da se uvedu tri stope, jako je bitno da se podigne na 1.000 KM neoporezivi dio jer ljudi koji imaju platu do 1.000 KM teško da mogu nešto da uštede kada će sve što zarade plasirati u potrošnju, na to će se plaćati porez, više će se kupovati i otvarat će se nova radna mjesta", kaže Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.Poslodavci u BPK-u, gdje 55 posto od ukupnog broja zaposlenih radi u prerađivačkoj industriji, smatraju da predloženi zakoni ne donose dobra rješenja za realni sektor."Niti jedan procent, niti jedan promil privreda se više ne bi smjela optereti ničim, ni bilo kakvim zakonima. Naprotiv, mi očekujemo od aktuelne Vlade, od reformske agende, jer je u njoj to i predviđeno, da obaveze i teret poslodavaca i privrednika budu smanjenje po svim osnovama kako bi se ostavilo više prostora za povećanje lične potrošnje, odnosno ličnih dohodaka zaposlenih ljudi koji bi generisali potrošnju i razvijali druge kantonu vrlo važne segmente kao što je PIO, zdravstvo, obrazovanje, kultura i sport", smatra Dževad Terović, predsjednik Privredne komore BPK Goražde.Udruženje poslodavaca FBiH će nakon posljednje rasprave koja je planirana u Sarajevu, objediniti primjedbe i amandmane na predložena zakonska rješenja i dostaviti ih Vladi i Parlamentu Federacije BiH.