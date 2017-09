U nedjelju otvaranje nove dionice autoputa Banja Luka - Doboj

Foto: Arhiv/Klix.ba

Direktor Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić izjavio je danas Srni da će u nedjelju, 1. oktobra, biti puštena u saobraćaj dionica autoputa Banja Luka - Doboj od Mahovljanske petlje"do sela Drugović u dužini od 10 kilometara.

"Dionica od Mahovljanske petlje do Drugovića duga je 10 kilometara od ukupno 35,3 kilometara auto-puta od Mahovljana do Prnjavora", rekao je Topić.



On je podsjetio da ugovorena vrijednost za izgradnju autoputa Banja Luka - Doboj, dionice Prnjavor-Doboj iznosi 180 miliona eura, a od Prnjavora do Mahovljana 158 miliona eura.



"Na proljeće naredne godine trebalo bi da u potpunosti završimo izgradnju autoputa, što bi bilo od ogromnog značaja za Republiku Srpsku. Radove izvodimo planiranom dinamikom, bez bilo kakvih problema", dodao je Topić.



Otvaranje dionice zakazano je u 11.00 sati.



U septembru prošle godine otvorena je dionica autoputa Banja Luka - Doboj od Prnjavora do Doboja.