Na sastanku koji je danas održan između federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudina Dedića i ministra poljoprivrede Republike Turske Ahmeta Eşrefa Fakibaba te ambasadora Republike Turske u BiH Halduna Koça dogovoren je nastavak izvoza bh. proizvoda u Republiku Tursku.

Turski ministar poljoprivrede Ahmet Eşref Fakibab rekao je kako će Republika Turska nastaviti uvoziti bosanske proizvode i raditi na njihovom razvoju kako bi građani BiH imali bolji prosperitet.



On će se prilikom svog boravka u našoj zemlji susresti i s predsjedavajućim Vijeća Ministara Denisom Zvizdićem i ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem te će i s njima razgovarati o nastavku saradnje.



Ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić rekao je kako BiH u Tursku izvozi meso, brašno, ulje, bijeli sir i maline te da su na današnjem sastanku pričali o povećanju izvoznih kvota ovih proizvoda u Republiku Tursku.



On je istakao kako zajedno s Upravom za šumarstvo Republike Turske realizuju projekt nabavke softvera za prikupljanje podataka o šumskim požarima širom BiH.



Dogovoreno je da se do kraja godine održi poljoprivredni forum na kojem će učestvovati poljoprivredni proizvođači i predstavnici prehrambene industrije iz Republike Turske i naše zemlje.



Ministar Dedić je dodao kako će se ubuduće više pažnje posvetiti razvojnoj komponenti poljoprivrede, kvalitetnijim sistemima navodnjavanja, mehanizaciji i svemu onome što poljoprivrednom proizvođaču može omogućiti opstanak na tržištu, posebno nakon sve veće konkurencije koju imamo nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.