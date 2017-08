SzP obećava jedinstven nastup na izborima 2018. Ivanić, Šarović i Bosić kandidati za ključne funkcije

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

Do parlamentarnih izbora u BiH je ostalo više od godinu dana, ali se već sada u javnosti BiH spekuliše o imenima kandidata za pojedine funkcije. Pogotovo će biti interesantno vidjeti kakav će dogovor biti postignut u okviru Saveza za promjene, čiji lideri najavljuju zajedničke kandidate za pozicije predsjednika RS-a i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Prvo ime koje je u opticaju je Mladen Ivanić za predsjednika RS-a, dok će drugo ime najvjerovatnije dati SDS, gdje se pominju Mladen Bosić i Mirko Šarović za poziciju srpskog člana Predsjedništva BiH.



Dok su u SDS-u još ranije najavili da bi od opće koristi bilo izabrati kandidate što ranije, po mogućnosti godinu dana prije izbora, te da će presudan biti lični integritet i snaga određenog kandidata, prije nego pripadnost stranci, u PDP-u i NDP-u su i dalje prilično oprezni.



Najvažnije je da u strankama koje tvore Savez za promjene postoje vrlo dobri odnosi, što je preduslov svakog daljeg dogovora, kaže za Klix.ba predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.



"Imamo vrlo korektne odnose i vi možete vidjeti da su sve inicijative i dokumenti koji dolaze u Narodnu skupštinu RS od opozicije usaglašeni, a to pokazuje visok stepen kooperativnosti i odgovornosti za proces koji nas čeka. Mi smo zaista spremni s SDS-om, NDP-om i drugim političkim strankama opozicije napraviti dogovor s kojim bismo izašli na naredne izbore", ističe Borenović.



Borenović dodaje da je stranka čiji je on predsjednik zainteresovana isključivo za pobjedu na narednim izborima i da je za takvo nešto potrebno jedinstvo i usaglašen nastup svih političkih subjekata u okviru Saveza za promjene.



"Kada to kažem mislim na pobjedu na svim nivoima i to je jedini pravi, iskreni motiv koji nikada ne smijemo zapostaviti, dakle, mi moramo pobijediti na narednim izborima kako bismo RS poveli u korjenite promjene kada je riječ o političkom, ali i ekonomskom stanju u RS. Moramo trijumfovati i kada je riječ o poziciji predsjednika RS-a i srpskog člana Predsjedništva BiH za Narodnu skupštinu i Parlamentarnu skupštinu BiH, moramo jednostavno kreirati jednu novu, zdravu vlast u RS-u", istakao je Borenović.



O imenima nije želio, ističući da je za to ipak prerano, ali da se u javnosti otprilike znaju rejtinzi pojedinih političara, zna se kako je ko u prethodnom periodu radio i ko ima karakteristike da bude kandidat za određenu funkciju, vrlo je važno da to budu ljudi koji su dovoljno ozbiljni, dovoljno mudri i koji su do sada pokazali da se znaju boriti sa svim izazovima koje politika nosi sa sobom", istakao je Borenović.



Nema nikakve dileme da će Savez za promjene naredne godine izlaziti na izbore sa zajedničkim kandidatima za predsjednika RS-a i srpskog člana Predsjedništva BiH, potvrdio nam je i predsjednik NDP-a Dragan Čavić.



"Te kandidate će dati stranke koje čine Savez za promjene, vjerovatno proširene još nekim strankama, o imenima još nismo razgovarali, niti smo još razgovarali o tome koja će od ovih pojedinačnih funkcija i na koji način biti raspoređena na stranke koje čine ovaj koalicioni blok. Mislim da je realno da do kraja godine to načelno dogovorimo, ali nisam siguran da ćemo i izaći s imenima do kraja godine, u svakom slučaju nastupamo zajedno", rekao je Čavić.



Politička analitičarka iz Banje Luke Tanja Topić smatra da više postoji pritisak iz jednog dijela javnosti i medija da Savez za promjene mora izaći s imenima za pomenute funkcije, nego što je to zaista stav unutar onih političkih partija koje čine savez.



"Nema nikakve sumnje da će se ići na kartu jakih pojedinaca, odnosno prepoznatljivih osoba, da će biti kandidovani oni ljudi za koje se procjenjuje da su ostvarili zapažene rezultate u onim resorima koje su vodili i onom dijelu politike kojim su se bavili. Ipak, treba imati na umu da će biti značajno vidjeti koliko kandidata će ukupno biti u trci za te pozicije, da li će oba velika bloka ići sa po jednim kandidatom za najvažnije funkcije ili će doći do određenih mimoilaženja unutar pojedinih stranaka koje će možda htjeti da izađu sa svojim kandidatima, pa da li će i koliko biti kandidata koji dolaze iz neke treće sfere i ne pripadaju ni jednom ni drugom bloku. Na kraju, znamo da će presudnu ulogu imati izlaznost, ali zaista je još vrlo rano govoriti o imenima, ne vjerujem ni da će se ona iskristalisati do kraja godine, prije će to biti negdje na proljeće", zaključila je Topić.