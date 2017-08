Sve manje roditelja u RS-u vakciniše djecu, posljedice mogu biti kobne

Iz godine u godinu sve manje roditelja u Republici Srpskoj pristaje da vakciniše svoju djecu protiv morbila, rubeole i zaušnjaka MMR/MRP vakcinom potvrđeno je Feni u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.

Navode da je prošle godine od ukupnog broja djece koja su trebala primiti prvu dozu vakcine protiv ovih bolesti, vakcinisano tek njih 74 posto.



U 2015. obuhvat vakcinacijom protiv morbila, rubeole i zaušnjaka iznosio je 83 posto, a godinu prije 88 posto.



Specijalista epidemiolog dr. Jela Aćimović tvrdi da je ovakvo stanje posljedica sve učestalijih antivakcionih kampanja koje roditelje čine nesigurnim, ali i činjenice da se oni o značaju vakcinacije uglavnom informiraju na internetu.



"Od ukupnog broja djece koja su u RS-u trebala primiti prvu dozu MRP vakcine u toku 2016. godine, samo 74 posto tu vakcinu je stvarno i primilo. Također, vrlo značajno je da pojedine regije imaju obuhvat oko 50 posto - grad Banja Luka 51, Bijeljina 58, Istočno Sarajevo 44 posto", istakla je Aćimović.



Kazala je da bolesnik od morbila, u osjetljivoj sredini, u prosjeku zarazi 12 do 18 osoba, pa je za sprečavanje epidemija morbila potrebno da kolektivni imunitet bude bar 94 do 95 posto.



"Obuhvat od 74 posto, kao i postojanje regija s još nižim obuhvatom, znači da nemamo ni približno dovoljan kolektivni imunitet i da postoji velika mogućnost za izbijanje epidemije morbila, rubeole i/ili parotitisa", naglasila je ona.



U toku 2016. godine, u RS-u je prijavljeno 15 pojedinačnih slučajeva morbila. Kod šest pacijenata je urađena laboratorijska analiza, od kojih je samo kod jednog potvrđena infekcija virusom morbila.



Morbili, rubeola i zaušnjaci su bolesti koje izazivaju virusi, te protiv njih nema efikasnog lijeka, a u određenom broju slučajeva mogu izazvati vrlo teške posljedice kod oboljelih.



Aćimović naglašava da male boginje mogu dovesti do upala pluća, upale mozga, sljepila, ili čak do smrtnog ishoda.



"Zaušnjaci mogu dovesti do meningitisa, gluhoće, upale testisa. Rubeola takođe može dovesti do upale mozga i krvarenja, ali je najopasnija za trudnice jer može izazvati pobačaj ili teške anomalije kod nerođene bebe", upozorava Aćimović.



Veoma je važno, potcrtala je, da i roditelji i pedijatri shvate ozbiljnost situacije, te da se sva nevakcinisana djeca što prije vakcinišu MRP vakcinom, kako bo spriječili nastanak epidemija ovih bolesti.



Iz Zavoda naglašavaju da je u Republici Srpskoj, za svu djecu obavezna vakcinacija protiv deset zaraznih bolesti: tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize, hemofilus influence tip B, morbila (male boginje), rubeole i parotitisa (zaušnjaci), što je definirano Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.



Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti Republike Srpske definira obavezne mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti u Republici Srpskoj, u koje spada i vakcinacija, kao i kaznene odredbe u slučaju neprovođenja propisanih mjera.



Potrebno je provoditi stalnu edukaciju u cilju unapređenja znanja svih aktera koji učestvuju u sistemu imunizacije - donosioci odluka, zdravstveni radnici, roditelji, djeca, mediji, odnosno čitava društvena zajednica, i tu mora postojati stalna komunikacija.