Suljkanović: Sankcije Dodiku pokazuju odgovornost SAD-a

Sankcije koje su Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele predsjedniku Republike Srpske (RS) i predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Miloradu Dodiku, odraz su odgovornosti i privrženosti SAD-a miru i stabilnosti Bosne i Hercegovine te očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali, reakcije na ovaj događaj pokazatelj su i potpunog odsustva državne svijesti i državničkog ponašanja aktuelne vlasti.

To je izjavio potpredsjednik Socijaldemokratske partije BiH (SDPBiH) i delegat Vijeća naroda RS-a Enes Suljkanović povodom izricanja sankcija Dodiku od administracije SAD-a te, kako se navodi u saopćenju SDP-a, "neadekvatnih reakcija aktuelne vlasti".



"Niko od vlastodržaca nije u stanju da uoči kolika je ovo šteta i sramota za državu. Jedan od istaknutijih zvaničnika iz BiH, predsjednik jednog od dva entiteta ove države, navukao je na sebe sramotu te je označen kao nepoželjan na tlu najrazvijenije države svijeta i velikog prijatelja naših građana i mira u BiH", kazao je.



Suljkanović smatra da se od Dodika treba tražiti da odstupi sa svoje pozicije zbog narušavanja ugleda BiH, RS-a, kao i zbog narušavanja ugleda srpskog naroda, kao jednog od tri konstitutivna naroda BiH.



Međutim, mišljenja je da se veoma malo razmišlja o tome kakva je poruka međunarodnim investitorima to što je jedan od najistaknutijih bosanskohercegovačkih političara, ujedno najistaknutiji političar RS-a, pod sankcijama SAD-a.



Izrazio je bojazan da bi to moglo naškoditi svakako urušenoj ekonomiji BiH te da je moguće i da će se onemogućiti daljnja zaduživanja kod povoljnijih kreditora i dovesti do katastrofalnog kraha privrede RS-a, a zatim i privrede BiH.



Zbog svega navedenog, pozvao je Dodika da postupi odgovorno prema građanima RS-a i svim Bosancima i Hercegovcima te da odstupi s pozicije predsjednika RS-a.



Također je pozvao i predstavnike bošnjačkih i hrvatskih stranaka da shvate ozbiljnost ove situacije i posljedice koje će snositi svi građani BiH, jer, kako je rekao, koliko god to oni ne željeli i ignorirali, "RS je, ipak, dio BiH i nije nikakva strana teritorija", saopćeno je iz SDPBiH.