Suđenje Zukiću i ostalim: Uz dokumente za zaposlenje u Elektroprivredi i potvrda o članstvu u SDA

Foto: Arhiv/Klix.ba

Svjedok Kantonalnog tužilaštva je na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u "Elektroprivredi" ispričao da je izvršni direktor ovog preduzeća Esed Džananović tražio od njega da napravi prijedlog odluke za zaposlenje jedne osobe.

Ahmed Mutapčić, tehnički direktor u “Elektrodistribuciji” Zenica, kojem je Tužilaštvo dalo imunitet, ispričao je da je od kraja juna do polovine jula prošle godine mijenjao direktora Ediseja Sjerotanovića, koji je bio na godišnjem odmoru i od kojeg je dobio ovlaštenja za odluke u njegovom odsustvu, piše Detektor.ba.



“Prije odlaska na odmor, Sjerotanović je rekao da je Džananović vršio pritisak da se na mjestu elektromontera u Travniku uposli Ismet Keserović. Stav Sjerotanovića je da on s tim nije saglasan, a Keserović je bio iz Zavidovića, dok nama treba neko pristupačan u Travniku”, kazao je Mutapčić.



Dok je Sjerotanović bio na odmoru, svjedok je od Džananovića na Viberu dobio poruku da napravi odluku za zapošljavanje Ismeta Keserovića, nakon čega mu je prenio da je direktor s tim upoznat, ali da nije saglasan.



“Džananović mi je rekao da je to naredba i da se ona mora provesti”, izjavio je svjedok i dodao da je potom kontaktirao Sjerotanovića, koji mu ponavlja da nije saglasan. Kada su se kasnije čuli, prema Mutapčiću, direktor mu je kazao da je razmislio i da “izradi” tu odluku.



Svjedok je dodao da ga je sutradan nazvao Džananović i rekao mu da će dostaviti dokumentaciju za Keserovića. Dokumentacija je dostavljena, ali su, prema svjedoku, nedostajali original ili ovjereni dokumenti kao i potvrda o radnom iskustvu, o čemu je obavijestio izvršnog direktora.



“Dao mi je broj Ismetovog oca Seada, da njega kontaktiram, što sam i uradio”, kaže svjedok te pojašnjava da je Sead donio dokumente.



Prijedlog o zaposlenju, koji je uradila Smaragda Imamović, svjedok je parafirao, a zatim skenirao i poslao Džananoviću e-mailom, prenosi Detektor.ba.



Na upit Džananovićeve braniteljice Vasvije Vidović zašto ni u jednom zapisniku iz istrage nije spomenuo da je optuženom prenio Sjerotanovićev stav, što je učinio u sudnici, svjedok je odgovorio: “Suština je da sam dobio naredbu, da sam to sproveo”.



Odbrani je rekao i da je ranije sa Džananovićem razgovarao o zaposlenju supruga svoje svastike, ali da ne zna je li to praksa u “Elektroprivredi”, kao da ni na koji način nije sumnjao da iza onoga što mu je tražio optuženi leži neka nezakonitost. Svjedok je potvrdio i da je jedan od kandidata za izvršnog direktora u “Elektroprivredi”.



Optužnica tereti generalnog sekretara Stranke demokratske akcije (SDA) Amira Zukića, da je sa Safetom Bibićem organizovao grupu kojoj su se pridružili Nedžad i Senad Trako te Ramiz Karavdić, koji su pronalazili osobe koje su spremne da daju novac za zaposlenje u podružnicama “Elektroditribucije” pri “Elektroprivredi BiH”. Nakon toga su koristeći svoj utjecaj preko Džananovića, koji se tereti za zloupotrebu položaja, realizirana nezakonita zapošljavanja.



Ista optužnica Asima Sarajlića i Mirsada Kukića tereti za primanje nagrade ili koristi za trgovinu utjecajem.



Saslušana je i svjedokinja Smaragda Imamović, koja je također dobila imunitet te je u ljeto 2016. bila rukovodilac Službe za kadrovske poslove u zeničkoj “Elektrodistribuciji”, a koja je rekla da je za Ismeta Keserovića prvi put čula kada je njegove dokumente donio Mutapčić.



“Rekla sam Mutapčiću da se Keserović nikada nije javio da radi kod nas, a odgovorio mi je da se on ništa ne pita i da je to nalog izvršnog direktora”, navela je svjedokinja.



Imamović kaže da je uradila dopis i prijedlog odluke o davanju saglasnosti, koju je parafirao Mutapčić, kao i da nije imala snage “da kaže ‘neću’”, jer je shvatila da to mora izvršiti ako tako kaže izvršni direktor.



Kada se Sjerotanović vratio s odmora, kako kaže svjedokinja, bio je iznenađen i rekao je da odluku ne misli realizovati. Kasnije je fasciklu s Keserovićevim dokumentima svjedokinja odnijela nekom od pomoćnika direktora, a kada je vratila vidjela je da fale originalna svjedočanstva i da je tu potvrda o pripadnosti stranci SDA.



Odbrani je svjedokinja rekla da sporna odluka nikada nije stupila na snagu, ali ni van nje.



Nastavak suđenja će biti naknadno određen.