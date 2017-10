Solak: BiH nije imuna na nesreće, izuzetno je važno raditi na prevenciji

Fahrudin Solak (Foto: FENA)

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je, povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa koji se obilježava danas, kazao da se usljed klimatskih i drugih promjena nesreće u svijetu dešavaju mnogo češće i razornije, a utjecaj koji one imaju općenito na društvo veoma je negativan.

"Svjedoci smo da ni BiH nije imuna na određene nesreće, ali ono što možemo reći jeste da su naše snage, snage odgovora u nekim nesrećama blagovremene i pravovremene", kazao je Solak u razgovoru za Fenu, naglašavajući da su iz dana u dan te snage mnogo sposobnije, opremljenije.



Solak napominje da su i neke aktivnosti koje one rade i u prevenciji dale određene rezultate, dodajući da i aktivnosti na jačanju svijesti o postojanju nesreća imaju utjecaja, da se te nesreće na nekim mjestima više ne dešavaju kao što su se dešavale.



Direktor FUCZ je naglasio da je izuzetno važno raditi na samoj prevenciji. Kaže da je prevencija općenito stvar cijelog društva, nije to stvar jedne agencije.



"Sva ministarstva, agencije s kojima sarađujemo rade dosta toga na prevenciji. Možemo reći da je u posljednje tri godine dosta toga urađeno i na prevenciji poplava, klizišta... Doneseni su određeni zakonski propisi gdje su se tačno utvrdile neke aktivnosti", kazao je Solak, ocijenivši da se rade dobre stvari.



Po njegovim riječima, mnogo se više sada radi na koordinaciji aktivnosti između određenih institucija. To je nekada bio veliki problem i tu ima pomaka.



Solak se osvrnuo i na terensku NATO vježbu upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda "Bosna i Hercegovina 2017“, koja je krajem septembra održana na području Tuzlanskog kantona.



Naveo je da je ta vježba, prije svega, pokazala da BiH ima mogućnost i spremnost da odgovori u slučaju katastrofa.



"Pokazala je da može biti domaćin ovako zahtjevnoj vježbi, da bude dobar domaćin, da imamo i mi određene stvari kojima se možemo pohvaliti. Možemo reći kako se treba nešto uraditi, da kolege i od nas uzmu neku od ideja kako smo neke stvari riješili", ocijenio je Solak.



Dodao je da je to "i nama samima bio pokazatelj da smo sposobni, da imamo veliki broj ljudi da možemo da djelujemo na terenu". To je, smatra on, dobar pokazatelj da imamo mogućnost da u nekim izvanrednim okolnostima možemo odgovoriti na pravi način.



"A i lokalna zajednica je, konkretno Tuzlanski kanton, pokazao da raspolaže s adekvatnim snagama na terenu, da su te snage koordinirane, opremljene... Tu ima prostora za napredak, nije sve idealno kod nas, ali imamo stvari koje su bile baš dobre. Neke stvari koje smo uvidjeli da nam fale, nedostaju, da trebamo donijeti određene propise ili nabaviti adekvatnu opremu, to su zadaci za neku ozbiljniju evaluaciju koja će se desiti u narednom periodu", naveo je Solak.



Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra, na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, pojava koje nastaju djelovanjem prirodnih sila.