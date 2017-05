Savez za promjene Srebrenica: Mladen Grujičić za 200 dana nije uspio uraditi ništa

Odbornici Saveza za promjene (SzP) Opštine Srebrenica, kojeg čine SDS, PDP, NDP, SNS, NS i SRS dr. Vojislav Šešelj, uputili su otvoreno pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku povodom novonastale političke krize u Srebrenici kojoj je, kako kažu, on kumovao.

Poklonio se samo SNSD-u

Radomir Pavlović tražio "bijeli hljeb"

Gdje su pare?

(Ne)rad načelnika

Mladen Grujičić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Za jedinstvo, ali bez pljačke naroda

Dodik je najavio svoj dolazak u Srebrenicu za ponedjeljak, 15. maja, u 15 sati, a on, kako odbornici kažu, ima za cilj ujedinjenje SzP-a sa OO SNSD-a, predsjednikom tog odbora Radomirom Pavlovićem i načelnikom Opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem za kojeg navode kako je svim srcem i materijalnim sredstvima i dobrima koji pripadaju tom narodu, opštini i RS-u, stao uz Dodika i SNSD.Podsjećaju da je Grujičića za načelnika predložio OO SDS-a Momčila Cvjetanovića, te da je imao punu podršku srpskih političkih partija iz Srebrenice i RS-a."Grujičić je najmanje značaja pridao drugim srpskim partijama koje su mu pomogle da bude tu gdje jeste, osim SNSD-u kojem se skroz poklonio i ako je više puta ponovio da će biti načelnik svih građana Srebrenice", upozorili su iz Saveza za promjene.U otvorenom pismu savjetuju Dodika, da ako želi dobro narodu Srebrenice, treba prvo riješiti probleme u svom opštinskom odboru."Mi smo ujedinjeni i istrajni, kako odbornici SzP-a tako i pojedini odbornici iz SNSD-a koji vide šta sve radi Radomir Pavlović i načelnik Mladen Grujičić. Sa SNSD-om na ujedinjenje nećemo pristati dok je Radomir Pavlović na čelu OO i dio tog tima. Tražimo da Radomir Pavlović vrati svoj odbornički mandat i to mjesto ustupi narednom kandidatu jer svi znamo da u SNSD-u ima čestitih ljudi koji bi mogli predstavljati narod u Srebrenici. Dokle ide pohlepa Radomira Pavlovića, dokazuje i njegov zahtjev za 'bijeli hljeb' koji je podnio i ako je u stalnom radnom odnosu kao ljekar u Domu zdravlja Srebrenica. Zato vam čvrsto tvrdimo da nikakvog srpskog jedinstva neće biti sa SNSD-om ukoliko bude ikakve priče sa Pavlovićem", kaže se u pismu.Predsjednika RS-a pitaju i gdje je otišlo milijardu KM u posljednjih 15 godina, podsjećajući ga da je i sam rekao na tribini uoči lokalnih izbora 2016. godine u Srebrenici, da su političari u Srebrenici pokrali pola milijarde KM. Podsjetili su ga i na to da su u tom periodu na vlasti bili njegovi političari."Zašto dižete toliku buku u Srebrenici oko srpskog jedinstva kada ni u Bratuncu, susjednoj opštini, u vlasti nije SNSD i u mnogim drugim opštinama u RS-u? Da li je u pitanju novac koji se slio u budžet opštine Srebrenica od 'Donatorske konferencije' dok je načelnik bio Ćamil Duraković? U ovoj 2017. godini budžet Opštine Srebrenice preći će 20 miliona KM, a redovni budžet je nešto više od sedam miliona KM što približno kao u Bratuncu, u opštini koja ima pet puta više stanovnika i sa tim budžetom imaju uređen grad i dobar podsticaj za poljoprivredu. Da li je razlika od oko 13 miliona KM zagolicala vašu maštu da bi se taj novac mogao naći u vašim džepovima i džepovima drugih SNSD-ovaca i mogao vam pomoći u izbornoj kampanji u 2018 godini, pa ste toliko zavapili za srpskim jedinstvom, što dokazuje da sve ima cijenu pa i srpsko jedinstvo", kazali su.Odbornici SzP-a kazali su da s tolikim novcem načelnik Grujičić nije uspio uraditi ništa za 200 dana, koliko je na poziciji načelnika."Vlade i druge vlasti obično izvještaje podnose u prvih 100 dana, da se pokažu šta sve mogu, ali ovaj tvoj je pokazao šta sve ne može. Da li je vrh uspjeha Mladena Grujičića da prvo radno mjesto pripadne Desnici Radivojeviću njegovom kao i našem protukandidatu za načelnika 2016. godine i nekadašnjem članu SDA i SDP. Niti jednog momenta se nije obazirao na porodice poginulih i nestalih boraca RS-a, da im izađe u susret, jer prije nego je postao načelnik opštine bio je predsjednik Udruženja poginulih i nestalih boraca RS-a u Srebrenici. Intenzivno radi na zapošljavanju dezertera i djece dezertera, gdje će vam svaki stanovnik opštine Srebrenica koji spava sa lijeve obale Drine to potvrditi. Poštovani predsjedniče ako svojim naporima sa kojim ste se do sada pokazali pokušavate da nam pomognete ili da nas odbranite od nečega, valjda vama poznato od čega, molimo vas da nas više ne branite", stoji u pismu.Na kraju poručuju kako jesu za srpsko jedinstvo, za rad, za interes svih građana opštine Srebrenica i za saradnju sa svim narodima i političkim partijama, te da nisu tu da bi osigurali pljačku narodnih para, za koje kažu da su iznosili Dodikovi saradnici iz Srebrenice zadnjih 15 godina i punjeni džepovi pojedinaca iz vrha vlasti.