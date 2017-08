Šarović: BiH je favorit za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju, Hrvatska nas ne smije ljutiti

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović kazao je na današnjoj konferenciji za medije održanoj u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH da je Bosna i Hercegovina favorit među zemljama koje očekuju da pristupe Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

