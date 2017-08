Sarajevski biciklisti razočarani: Nije podržana ideja za postavljanje stalka za bicikle na Trgu Susan Sontag

S obnovom Pozorišnog, odnosno Trga Susan Sontag u Sarajevu, glavni grad BiH dobio je još jednu pješačku zonu, što je za grad koji se guši u automobilskoj gužvi odlična vijest. Ali, iako pomenuti trg sada izgleda odlično i uljepšava cijeli prostor ispred Narodnog pozorišta, sarajevski biciklisti nisu oduševljeni. Naime, nakon brojnih savjeta, upita i nuđenja besplatnih projektantskih usluga, nije im udovoljeno molbi da trg dobije i biciklističke stalke.

"S radošću smo dočekali renovaciju i unaprijeđenje pješačke zone ispred narodnog pozorišta i radosni smo, kao i svi građani Sarajeva, da se u našem gradu dešavaju ovako značajni urbanistički pomaci. Ali, potpuno smo razočarani odnosom općinskih vlasti prema našim brojnim upitima", govori za Klix.ba Damir Margeta, inžinjer saobraćaja i dugogodišnji volonter u udruženju Giro di Sarajevo, koji trenutno boravi u Portlandu, SAD, na IPBI konferenciji (Initiative for Bicycle & Pedestrian Innovation).Naime, odmah po najavi projekta obnove Pozorišnog trga, iz udruženja su kontaktirali općinu Centar, te projektanta, kompaniju IDEA, te ih savjetovali da bi bilo uputno da u mobilijar trga uključe i nekoliko stalaka za bicikle. Kako kažu, ponukani su bili savjetima sarajevskih biciklista koji bi željeli umjesto s automobilima ili korištenjem gradskog saobraćaja, otići na predstavu ili koncert sa biciklom, onako kako su vidjeli da se to radi u razvijenim gradovima Evrope."Ideju smo prezentovali arhitektonskom birou IDEA i općini Centar, zajedno s prijedlogom gdje bi mogli biti postavljeni stalci, te ponudom da naši inžinjeri volonteri izrade i projekat, naravno besplatno. Nakon toga smo dobili odgovor od ekipe projektanata koji su bili obradovani prijedlogom, ali oni nisu mogli odlučiti jer je općina investitor. Ponovili smo nekoliko puta upit prema nadležnoj službi u općini (Prostorno uređenje i komunalni poslovi), ali bez odgovora. Nakon nekoliko pokušaja i e-mail poruka koje su potpuno izignorisane, uspjeli smo doći do nadležne osobe. Kroz razgovor sa Dženitom Bogunić Kešelj dobili smo informaciju da je ona, ili cijela ekipa koja tamo radi - odgovor je bio nejasan, odlučila da zabrani sav saobraćaj na trgu, pa tako i biciklistički. To naravno nije imalo nikakvog smisla jer svugdje u svijetu biciklisti uživaju slobodu kretanja kao i pješaci, posebno tamo gdje ne postoje biciklističke staze. Pa da je zabranjen i da je to ok kao što nije, biciklisti mogu sići s bicikla, i dogurati ga do pomenutog stalka gdje bi ih čekao I po završetku predstave", objašnjava nam Nisad Selimović, predsjednik udruženja.On kaže da nadležna osoba nije bila za to, ali je ipak saslušala njihov savjet i kazala da je ta odluka sada do Zavoda za zaštitu spomenika koji bi trebao odlučiti da li se takav mobilijar uklapa u prostor oko objekta koji je zaštićeni spomenik. Iz udruženja su se složili s tim slijedom događaja – da eksperti daju svoje mišljenje. Ali, nakon nekoliko mjeseci šutnje, trg je renoviran, bez biciklističkih stalaka a da u udruženju nikada nisu dobili konkretan odgovor."Ne odlučujemo mi o tome. Mi slušamo sarajevske bicikliste i kanališemo njihove želje, molbe i zahtjeve. Ali, ako vladajuće strukture i nadležna struka ne žele bicikliste u pozorištu, ili im barem olakšati dolazak do istog, to bi bila jedna grozna poruka. Naglasit ću da Giro di Sarajevo ovim putem želi obavijestiti sve bicikliste Sarajeva da smo zaista uložili masivan trud u ovu ideju, kako bi naš grad bio ljepši I moderniji, okrenuo se prijateljski prema biciklistima. Ali nažalost, svijest odgovornih osoba koje kroje izgled i infrastrukturu Sarajeva, još uvijek nije na tom nivou", dodaje Selimović.U Giru još jednom naglašavaju da u svojim nastojanjima da pomognu sarajevskim biciklistima neće prestati, a do razrješenja barem nekog od problema, savjetuju svima da ne prestaju voziti svoje ljubimce, da poštuju druge učesnike u saobraćaju te propise i da “pedalaju gdje god požele, jer bicikl je simbol slobode”.