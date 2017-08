Sarajevski gradski autoput sveti je gral rješenja saobraćajnog pitanja u najvećem gradu BiH. Također, gradski autoput je, bar u ovom trenutku, daleko od realizacije zbog nepostojanja jasnog plana njegove gradnje, a time u problem finansiranja ne vrijedi ni ulaziti.

Sarajevski gradski autoput sveti je gral rješenja saobraćajnog pitanja u najvećem gradu BiH. Također, gradski autoput je, bar u ovom trenutku, daleko od realizacije zbog nepostojanja jasnog plana njegove gradnje, a time u problem finansiranja ne vrijedi ni ulaziti.

Izmijenjeni plan 2003 - 2023

Slijedi novi plan

Iznad pruge ili nikuda

Privremena rješenja

Budući kružni tok

Predmetna saobraćajnica "gradski autoput" planirana je kroz sve ranije važeće razvojne planske dokumente: "Prostorni plan Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine" i "Urbanistički plan urbanog područja Sarajevo za period od 1986. do 2015. godine" te je na osnovu toga cesta implementirana i u provedbene planske dokumente koji tretiraju prostor kroz koji ona prolazi.Prethodni paragraf je za Klix.ba potvrđen iz Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a navodnici na gradskom autoputu su tu s razlogom. Naime, rang saobraćajnice je promijenjen te se više ne radi o "gradskom autoputu" nego o saobraćajnici s utvrđenim nazivom gradska brza cesta, tako da ćemo je od danas tako i oslovljavati. Također, jednom vožnjom kroz Drinsku ulicu i ulicu Safeta Zajke može se zaključiti kako su planski dokumenti prostora kroz koji bi cesta prošla malo ili nimalo poštovani.Kako se stvar na terenu mijenjala, tako su i planovi dobijali novi izgled."Od vremena kada je saobraćajno-tehničko rješenje iz prethodno pomenute razvojne planske dokumentacije usvojeno kao strateško opredjeljenje do danas došlo je do promjena u razvojnoj planskoj dokumentaciji", rečeno je iz Zavoda za planiranje.Također, donesena je Odluka o pristupanju izradi novog Urbanističkog plana urbanog područja Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 48/16). S obzirom na spomenuto, iz Zavoda za planiranje KS nisu htjeli spekulisati o eventualnim izmjenama."Smatramo da bi, prije davanja bilo kakvog odgovora, bilo neophodno uraditi saobraćajno-tehničku analizu koja bi sagledala sve funkcije i parametre relevantne za urbani gradski prostor (namjene i potrebe, mogućnosti i kapacitete, kako postojeće, tako i planirane) i čije bi zaključke verificirali i prihvatili svi nadležni organi te kao usaglašeni prijedlozi bili upućeni Nosiocu pripreme Urbanističkog plana kao smjernica za izradu novog urbanističkog plana. Obaveza Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je da u procesu izrade planske dokumentacije u razmatranje uzme sve inicijative pristigle u toku izrade planske dokumentacije, što podrazumijeva da će i eventualni prijedlozi za promjenu predmetne saobraćajnice imati ravnopravan tretman kao i svi ostali. U ovom trenutku se o istoj ne možemo izjasniti, sve dok se ne završi izrada Osnovne koncepcije Urbanističkog plana, odnosno izvrši usaglašavanje sa subjektima planiranja i utvrđivanje koncepta urbanističkog plana", rekli su iz zavoda.Kako nam je objašnjeno, kroz trenutno važeću razvojnu plansku dokumentaciju utvrđena je strateška potreba za gradskom brzom cestom te je ovaj koridor zadržan na mjestu gdje je bio planiran i ranije, uz promjenu gabarita ove saobraćajnice na tunelskoj dionici od Koševske doline do Bentbaše s dvokolovoznog (dvije tunelske cijevi) na jednokolovozni (jedna tunelska cijev).Ipak, prema dobro informisanom izvoru portala Klix.ba, izvjesno je da će koridor biti izmješten te da spomenutih tunela neće ni biti."Gradski autoput je nekada bio definisan ulicom Safeta Zajke i Drinskom ulicom, ali s obzirom na uzurpaciju kompletnog prostora mislim da od te varijante nema ništa. Ostao je još samo koridor željezničke pruge, što bi se trebalo dogovoriti sa Željeznicama FBiH, u smislu da cesta ide na stubovima iznad pruge. Taj bi se koridor mogao spojiti s Prvom transverzalom, čime bi se dobila cjelina, a vjerovatno nećemo dobiti staru zamisao autoputa koji bi završio u istočnom dijelu grada putem tunela ispod Višnjika i Vratnika.Budući rondo koji će povezivati Lota 2C Sarajevske zaobilaznice (zapravo početak gradskog autoputa ili gradske brze ceste) s ulicom Safeta Zajke u svim se dokumentima tretira kao privremeno rješenje upravo zbog toga što nije najjasnije kuda bi se brza cesta trebala kretati prema istoku.Ipak, kako tvrdi naš izvor, budući kružni tok je predimenzioniran zbog budućih nadogradnji. Naime, trenutno se prema planu četiri saobraćajne trake s autoputa spajaju na rondo koji potom izlazi na ulicu Safeta Zajke koja ima dvije trake."Koncept Općine Novi Grad jeste da se IX transverzala sa svog budućeg kružnog toka kod Boljakovog potoka spoji na autoput širenjem ulice Safeta Zajke prema zapadu za još dvije trake, što bi opravdalo buduću veličinu kružnog toka", rečeno je za Klix.ba.Jasno je, dakle, da će funkcionalnost privremenog rješenja biti proširena i da će time njegova privremena priroda biti produžena u nedogled. A gradska brza cesta će ostati kao sveti gral - dostižan u mašti najvećih optimista.