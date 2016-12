Salkić: Nastavak rušenja institucija na nivou države BiH

Potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić ocijenio je za Fenu da to što je danas entitetski Zavod za statistiku objavio rezultate popisa za RS, iako je još u okrobru to uradila Agencija za statistiku BiH, predstavlja "nastavak rušenja institucija na nivou države BiH“.

Potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić ocijenio je za Fenu da to što je danas entitetski Zavod za statistiku objavio rezultate popisa za RS, iako je još u okrobru to uradila Agencija za statistiku BiH, predstavlja "nastavak rušenja institucija na nivou države BiH“.

"To je suprotno zakonu. Entitetski zavod nije imao mogućnost po slovu zakona da objavi ove rezultate popisa i na neki način zloupotrebljava čitav popis", rekao je Salkić.



Podsjetio je da je Zavod za statistiku RS-a tokom čitavog popisa stvarao ambijent da se "što manje ljudi popiše i da na neki način dođe do legalizacije etničkog čišćenja i progona i zadržavanja najmanjeg mogućeg procenta učešća Bošnjaka u stanovništvu ovog entiteta“.



"Smatram da je objavljivanje ovih rezultata Zavoda za statistiku RS-a određena vrsta podrške aktuelnoj politici Milorada Dodika koji provodu, a to je separatistička i politika koja ne ostavlja mogućnost za funkcionisanje BiH, stvaranjem paralelizma u svakom obliku, i stvaranjem tijela onim organima koji postoje na nivou BiH. U tom pravcu treba da služe i danas objavljeni rezultati popisa", tvrdi Salkić.



Ukazuje i da će današnje objavljivanje entitetskih rezultata popisa biti veliki kamen spoticanja na evropskom putu BiH, kod obavljanja aktivnosti koje predstoje.



"Evidentno je da ćemo imati suprotstavljene stavove kada je u pitanju broj stanovnika, nacionalna zastupljenost i prisustvo ljudi na terenu", rekao je entitetski potpredsjednik za Fenu.



Predstavljajući rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova provednog 2013. godine u BiH, a koji se odnose na taj bh. entitet, rečeno je da u RS-u živi 82,95 posto Srba, odnosno nih 970.857, Bošnjaka 12,69 posto ili 148.477, Hrvata 2,27 posto ili 26.509, ostalih 1,25 posto, nije se izjasnilo 0,67 posto i nepoznata etnička struktura je kod 0,17 posto popisanog stanovništva.



Rezultati popisa koje za RS danas objavio Zavod za statistiku u RS pokazuju da u tom bh. entitetu živi milion i 170. 342 stanovnika.



Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je u oktobru konačne rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini provedenog 2013. godine.



Međutim, vlast RS-a je odbila da prizna i objavi rezultate popisa stanovništva u BiH, jer, kako tvrde, nisu vjerodostojni i upotrebljivi.



Nakon što je RS usvojila svoj zakon, danas je i objavila rezultate popisa stanovništva za taj bh.entitet.