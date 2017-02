Više hiljada ljudi okupilo se danas ispred zgrade Općine Ilidža, odakle su krenuli u protestnu šetnju tražeći na taj način pravdu i istinu za Dženana Memića koji je na današnji dan 2016. godine smrtno stradao u Velikoj aleji na Ilidži.

Porodica i prijatelji stradalog Dženana Memića i brojni drugi građani danas ponovo na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine i traže pravdu. Građani se kreću u koloni ispred policije, zvižde i uzvikuju "Lopovi" i "Pod hitno ostavka Dalide Burzić".Muriz Memić, otac Dženana Memića, kazao je da traži ostavku glavne tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo Dalide Burzić, ako ne zbog greške onda iz, kako je kazao, moralnih razloga."Dosta me je vrijeđala godinu dana. Drugi zahtjev je da se predmet vrati na početak istrage i da ga preuzmu SIPA ili Federalna uprava policije (FUP). Jutros sam uputio zahtjev za ostavku Burzić i vidjet ćemo šta će se dalje desiti", kazao je Memić.Na glavnom transparentu koji danas okupljeni nose stoji: "Ti si naše jutro, naš dan, naša noć, Ne brini - pravda će doći".Okupljanje je počelo na platou ispred zgrade Općine Ilidža u 13 sati, a svi oni koji učestvuju krenuli su do ulaza u Veliku aleju na Ilidži.Kretanje okupljenih građana je planirano ulicama Butmirska cesta, Rustempašina i Hrasnička cesta kroz hotelski kompleks do velikog parkinga RVI.