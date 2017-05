U Sarajevu je 17. maja 1992. godine gelerom granate ubijen Jordi Pujol i Puente, fotoreporter iz Barcelone.

Jordi Pujol i Puente oduvijek je sanjao da bude ratni fotoreporter. Na svom prvom zadatku, kao reporter došao je u Sarajevu radeći za dnevne novine Avui Zahvaljujući saradnji sa agencijom Associated Press (AP), njegove fotografije obišle su svijet. Kada je poginuo imao je samo 25 godina.Ratne godine nijedan građanin Sarajeva i Bosne i Hercegovine zasigurno neće zaboraviti. Međutim rat u Sarajevu i Bosna i Hercegovina će trajno ostati zapamćen i u sjećanjima ljudi koji to nisu trebali ili morali.U knjizi štampanoj u povodu 10 godina od početka rata pod nazivom "Forsa Sarajevo - Grad u našem sjećanju", u izdanju Skupštine Grada Barcelone, među 60 autora, kao svjedok rata, novinar Eric Hauck kao iskusniji kolega, ali također vrlo mlad, opisuje put i dolazak u Sarajevo grupe novinara među kojima je bio i Pujol, sjećanje na njega i sve okolnosti u tadašnjem Sarajevu.Kao uvod u tekst pod nazivom "Glavom kroz zid netolerancije", on citira poginulog kolegu Pujola: "Ne možemo otići sada, ne možemo ih ostaviti. Ko će objasniti svijetu ono što se čini Sarajevu".U knjizi su između ostalih, sjećanja i drugih preživjelih ratnih novinara i fotoreportera iz Barcelone, Miguel Ruisa Sancheza Carlosa Boscha, Ane Albe... koji će tada i poslije kao novinari, humanitarni radnici ostati vječno vezani za Sarajevo i BiH.