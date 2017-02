Poslanici u Skupštini USK imaju veći paušal od entitetskih i državnih zastupnika

Poslanici Skupštine Unsko-sanskog kantona i dalje su među najplaćenijim političarima u Bosni i Hercegovini, a paušal od 1.800 KM veći je nego i u jednoj drugoj zakonodavnoj instituciji u zemlji, uključujući čak entitetski i državni nivo, kaže se u Izvještaju monitoringa Vlade i Skupštine USK za 2016. godinu koji su proveli Centri civilnih inicijativa (CCI).

Foto: Klix.ba

Poslanici Skupštine Unsko-sanskog kantona i dalje su među najplaćenijim političarima u Bosni i Hercegovini, a paušal od 1.800 KM veći je nego i u jednoj drugoj zakonodavnoj instituciji u zemlji, uključujući čak entitetski i državni nivo, kaže se u Izvještaju monitoringa Vlade i Skupštine USK za 2016. godinu koji su proveli Centri civilnih inicijativa (CCI).