Roditelji četvorice mladića, Alema Dedića, Reufa Alibašića, Adela Šehića i Edin Herića, koji su smrtno stradali 21. februara 2015. godine prilikom obrušavanja veće količine zemlje na Površinskom kopu Dubrave, planiraju održati mirne proteste. Kako tvrde, dvije i po godine nakon tragedije još uvijek niko nije odgovarao za ono što se desilo.

Na današnjoj konferenciji za medije koja je upriličena u prostorijama Sindikata solidarnosti Tuzlanskog kantona, istaknuto je da, iako je optužnica podignuta, ročište još nije održano.



Ukoliko u narednom periodu ne bude pomaka u ovom predmetu, članovi porodica najavljuju mirne proteste ispred zgrade Općinskog suda u Živinicama, a jedna od majki je najavila i stupanje u štrajk glađu.



"Tužilaštvo TK je svoje odradilo, optužnica je podignuta, a sudstvo ne radi svoj posao kako treba. U mjesecu februaru ove godine sudija koji je preuzeo slučaj i koji je trebao da zakaže ročišta iz Općinskog suda u Živinicama prebačen je u Tuzlu. Na mjesto tog sudije došao je novi, a nijedna rasprava nije zakazana i održana", kazao je Mirsad Herić, otac Edina Herića.



Roditelji kažu i da su ogorčeni na rad Općinskog suda u Živinicama.



"Ovo više ovako ne može. Ako se ništa ne desi, naš korak je da organizujemo proteste pred Općinskim sudom u Živinicama, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje", naglasio je Herić.



Podsjećanja radi, Dedić, Alibašić, Šehić i Herić su stradali prije dvije i po godine nakon što ih je žive zatrpao odron zemlje na Površinskom kopu rudnika Dubrave.



Kako je utvrđeno istragom, ova četvorica mladića su, kako bi zaradili nešto novca za egzistenciju, živote izgubili prilikom ilegalnog utovara uglja na traktore.



Međutim, Almir Šehić, brat preminulog Adela tvrdi da su spomenuti mladići "legalnim putem učestvovali u iskopavanju i utovaru uglja".



"Nije bila krađa. To se radilo sve legalno. Direktori su dopustili da se to sve radi i oni su imali udio od svega toga. Svi su znali da se na tom dijelu ne smije raditi, bila je naredba da se taj dio kopa zatvori zbog nedozvoljene kosine, ali se ta odluka na kraju nije poštovala. Čim se ovaj postupak odugovlači, znači da se sve želi zataškati", tvrdi Almir.



Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je u novembru 2015. godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv četiri odgovorne osobe na Površinskom kopu Dubrave, koji je u sastavu Rudnika mrkog ulja (RMU) Kreka u Tuzli.



Istraga je u februaru prošle godine proširena i na još dvije odgovorne osobe, jednu iz RMU Kreka u Tuzli i jednu sa Površinskog kopa Dubrave.



Optuženi su izvršni direktor za proizvodnju i održavanje u Rudniku uglja Kreka Suad Zonić, rukovodilac Površinskog kopa Dubrave Sakib Muhtarević, tehnički rukovodilac kopa Sakib Halilčević, rukovodilac službe za zaštitu na radu na kopu Asim Brčaninović, tehnički rukovodilac za bager, traku i klasirnicu na kopu Nedim Šljivić i tehnički rukovodilac za bager, traku i odlagač Mirad Delić.



Oni su osumnjičeni da su počinili krivično djelo "teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine" u sticaju sa krivičnim djelom "oštećenje zaštitnih naprava na radu", a vezano za nesreću prilikom koje su smrtno stradala četiri mladića tokom iskopavanja uglja na kopu u februaru 2015. godine.



Tokom predistražnog postupka, a po naredbi tužilaštva, obavljena su i rudarska i geološka vještačenja na kopu, a u nalazima i mišljenjima vještaka utvrđene su određene nepravilnosti i odstupanja od pravila i propisa površinskog iskopavanja uglja.



Adel Šehić imao je 27 godina u vrijeme smrti, a njegova majka Izeta kaže da je cijela ova priča dosad trebala biti završena.



"Glavni ljudi iz Površinskog kopa Dubrave krivci su za sve ovo. Snimci za sve to postoje. Četiri mladića su poginula, a za to niko ne odgovara. Roditelji sada znaju kako je njima bez njihove djece", navodi Izeta.



Dvije i po godine nakon tragedije roditelji preminulih mladića tvrde da se i danas vrši kopanje uglja na ovom kopu.



"U kop se i danas ulazi, a obezbjeđenje to sve gleda. Ponovo bi neko mogao stradati, a sve što se dešava nijemo se posmatra", navodi Ramo Alibašić, otac poginulog Reufa.