Poljoprivrednici TK podnose zahtjev za proglašenje stanja elementarne nepogode

Foto: Ilustracija

Ekstremno visoke temperature zraka koje su prouzrokovale veliku sušu stvorile su ogromne probleme u poljoprivredi na području Tuzlanskog kantona (TK). Iz Kantonalnog udruženja poljoprivrednika trenutno stanje ocjenjuju alarmantnim te najavljuju podnošenje inicijative Vladi TK, odnosno resornom ministarstvu za proglašenje stanja elementarne nepogode.

Ekstremno visoke temperature zraka koje su prouzrokovale veliku sušu stvorile su ogromne probleme u poljoprivredi na području Tuzlanskog kantona (TK). Iz Kantonalnog udruženja poljoprivrednika trenutno stanje ocjenjuju alarmantnim te najavljuju podnošenje inicijative Vladi TK, odnosno resornom ministarstvu za proglašenje stanja elementarne nepogode.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika TK Ilija Stojak za Klix.ba je kazao da će novonastala situacija poljoprivrednicima nanijeti ogromne štete koje će se kretati i do 70 posto po parceli.



"Stanje je alarmantno, temperature zraka su prethodnih dana bile toliko visoke da su dovele do sušenja stabljika kukuruza. Kada je riječ o voćarstvu, ova oblast je skoro u cijelosti uništena. Posebno je teško za šljivu koja usljed toplote opada i brzinski vene", istakao je Stojak.



Najteže stanje i dalje je u Sprečkom polju, gdje se zbog suše očekuje pad prinosa kukuruza za čak 50 posto.



Ovih dana muku muče i mljekari, čija muzna grla daju i do 50 posto manje mlijeka, a usljed velikih vrućina došlo je i do smanjenja njegovog kvaliteta.



Oni se također suočavaju i s povećanjem cijena stočne hrane na bh. tržištu, što je prouzrokovano uništenjem zasada kukuruza.



"U oblasti mljekarstva poseban problem predstavlja nedostatak zelene mase, kao i smanjene količine vode za stoku, što je moguće riješiti državnim kapitalnim investicijama", naglasio je Stojak.



Zbog svih problema s kojima se poljoprivrednici susreću, Stojak je najavio podnošenje inicijative Vladi TK, odnosno Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za proglašenje stanja elementarne nepogode u najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH.



"Informacije s terena prikupljamo svakodnevno, a inicijativu ćemo uputiti do petka", dodao je on.



Kao prevenciju ovakvom stanju Stojak je preporučio usvajanje strategije borbe protiv suše, odnosno gazdovanja vodom na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i iznalaženje novčanih sredstava za kapitalne investicije u oblasti poljoprivrede kojih već godinama nema.