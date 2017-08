Pokretu "Odgovor" sve stranke osim SDA okrenule leđa, probosansko jedinstvo u RS-u na tankim nogama

Rukovodstvo pokreta "Odgovor" na sastanku s SDA-ovim ministrom Edinom Ramićem

Lider pokreta "Odgovor" Ćamil Duraković najavio je da će u septembru započeti pregovore s probosanskim strankama kako bi se postigao dogovor o izbornom nastupu 2018. i nakon toga. Dok Duraković smatra da stranke trebaju sjesti za jedan sto i napraviti zajednički plan, stranke s kojima želi pregovarati nisu oduševljene idejom.

Kako saznajemo, SDP i DF će naredne sedmice održati sastanak kako bi usaglasili zajednički negativan stav prema ideji "Odgovora".



"Mi u ovoj situaciji i u ovom trenutku uopće nismo zainteresovani za bilo kakvu saradnju sa SDA jer nemamo o čemu razgovarati. Svaka kombinacija sa SDA i u RS-u ili bilo gdje je u potpunosti neprihvatljiva. Što se tiče RS-a, kao i cijele BiH, mi se prvo oslanjamo na političke subjekte koji su nama ideološki bliski, a to su GS, DF, Naša stranka i ostali. Nismo zainteresovani za bilo kakvu vrstu bošnjačke koalicije, nas interesuje bosanskohercegovačka koalicija", kazao je za Klix.ba Damir Mašić, politički direktor SDP-a.



Isti stav ima i stranka ideološki bliska SDP-u. Iz Građanskog saveza su poručili da će podržati zajednički listu na kojoj su ostale probosanske stranke, ali nikada neće pristati na saradnju sa SDA.



Stranka demokratske akcije predstavlja problem i za svoje bivše članove, odnedavno okupljene u Nezavisnom bloku. Sadik Ahmetović je za naš portal kazao da podržava probosanski nastup u RS-u, ali ali na novoj politici, a ne uz Izetbegovićevog izaslanika Edina Ramića.



"Nastup probosanskih stranaka je ideja koja je proklamovana na prošlim izborima kroz koaliciju Domovina. Ponosan sam na činjenicu što sam bio dio tog projekta, ali i istovremeno razočaran što su ga pojedinci kontinuirano rušili među kojima je prednjačio aktuelni ministar za izbjeglice u Vladi Federacije Edin Ramić. Na žalost svih nas, nekoliko pojedinaca je zbog ličnih interesa srušilo započeti projekt na samom startu i u svoje ime i u ime jedne partije SDA prisvojili sve pojedinačne, lične benefite i sve to isporučili jednoj stranci. Sve druge stranke su izigrane na samom startu implementacije izbornih rezultata, iako je bio potpisan sporazum svih članica koalicije", kazao je Ahmetović.



Reakciju bivšeg stranačkog kolege, Ramić je shvatio kao još jedan u nizu pokušaja rušenja SDA.



"Naravno da ću ja kao neko ko živi u RS-u podržati svako okupljanje Bošnjaka kako bi zajednički imali politički odgovor na aktuelne izazove u RS-u u odnosu na režim koji nas diskriminira i umanjuje naša prava kao manjinskog konstitutivnog naroda. Ja ću uvijek biti dio ljudi koji hoće da se okupe i pređu preko svojih nesporazuma kako bi zajednički zaštitili interese našeg naroda, a ne neke vlastite sujete kao pojedinci koji se javljaju. Oni na terenu nemaju nikakav status, ni podršku", istakao je Ramić za Klix.ba.



Bez jasnog stava, barem onog za javnost, u cijeloj priči je SBB koji nevoljko obavlja funkciju koalicionog partnera SDA na državnom nivou.



"'Odgovor' je dobra priča, ali već se javilo puno nesuglasica. Posvađali smo se i prije nego što smo sjeli. Šalje se negativna poruka. SBB će podržati ono što je dobro za Bošnjake, a da li će to biti kroz 'Odgovor' ili ne, vidjet ćemo. Ono što je sigurno jeste da će SBB biti nosilac ideje vezene za sve što se tiče probošnjačkog okupljanja i zajedništva u RS", rekao nam je Admir Čavka, poslanik SBB-a u NSRS.



Kada se sve sabere i oduzme, čini se da bi ideja o probosanskom jedinstvu u manjem bh. enitetu mogla ostati samo ideja.