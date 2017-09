Premijer Republike Hrvatske u sklopu svoje posjete Mostaru otvorio je javnu kuhinju fra Didaka Buntića u sklopu studentskog centra Dompes, kojeg godinama uz mnogo truda i entuzijazma grade mostarski franjevci.

Plenkovića ispred Dompesa dočekao predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, a prisutne su bile brojne zvanice iz javnog, političkog i vjerskog života Hercegovine. Vlada Republike Hrvatske bila je najveći pojedinačni donator.



"Čestitati treba, prije svega, našim franjevcima koji su imali ideju na tragu fra Didaka Buntića, na tragu njegove dobrote i temeljne kršćanske ideje solidarnosti. Solidarnost i ljubav ključ su našeg djelovanja bilo ono svjetovno, duhovno, akademsko, privredno ili bilo koje drugo. I za to poruka izgradnje doma za studente koji su slabijeg imovinskog stanja ponavlja tu temeljnu ideju", kazao je prije nego što je presjekao vrpcu Andrej Plenković te dodao da je njegova vlada prijatelj Bosne i Hercegovine i da podržava sve slične ideje.



Najsretniji od svih bio je idejni tvorac centra, fra Iko Skoko koji je prisutnima rekao da su fratri prije sto četrdeset godina na ovom prostoru imali sličnu kuću za pomaganje onima kojima je to potrebno te da današnje generacije ne trebaju zaostajati za njima.



"Pomagati drugima naš je glavni motiv, a ova tri dijela koja namjeravamo dovršiti, studentski dom, javna kuhinja i centar za dijalog, baš nekako odgovaraju franjevačkoj harizmi. Dijaloški centar ćemo otvoriti tek u martu kada se navršava osam stotina godina od susreta sultana i svetog Franje. Imamo u gradu dvije javne kuhinje, ali postoje oni koji uvijek ostanu sa strane", kazao je fra Iko Skoko, naglasivši da sve ovo nije namijenjeno jednom narodu, već svima onima kojima je to potrebno.



Pun hvale bio je i rektor Sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić, koji je kazao da grad Mostar još nije upotpunosti prepoznao svoj univerzitetski karakter.



"Uslovi su jedan od faktora uspjeha, kako studenata, tako i akademske zajednice. Ovim domom širimo svoje kapacitete, a sve to treba rezultirati izvrsnošću i onih koji studiraju i nas koji im nudimo znanje. Mislimo da je fra Iko prepoznao ono što je potrebno", kazao je rektor Tomić.



Nakon otvaranja zvanice su se uz limenu muziku uputile mostarskim ulicama do Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače gdje je upriličena akademija povodom sto godina od misije fra Didaka Buntića kojom je ovaj franjevac spasio od gladi hiljade djece.