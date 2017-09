Plenković: Hrvatska će s BiH usaglasiti pitanje Pelješkog mosta i završiti taj projekt

Foto: Arhiv/Klix.ba

Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je mogućnost da BiH zaustavi izgradnju Pelješkog mosta i poručio da će se taj projekt realizovati i "u saglasnosti sa BiH stranom".

Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je mogućnost da BiH zaustavi izgradnju Pelješkog mosta i poručio da će se taj projekt realizovati i "u saglasnosti sa BiH stranom".

Na pitanje Branka Bačića (HDZ) da li je moguće da BiH zaustavi izgradnju mosta, s obzirom na izjave koje stižu iz BiH, Plenković je rekao da jednostavan odgovor glasi - nije moguće.



On je naglasio da je Pelješki most strateški i opšteprihvaćen projekat, javlja Hina, a prenose hrvatski mediji.



"Svi iz Dubrovačko-neretvanske županije znaju šta taj most znači", rekao je Plenković, uvjeren da bi i građani Neuma, pogotovo u turističkoj sezoni, profitirali kad bi postojao alternativni pravac.



Navodeći gabarite mosta - visina 55 metara, prolaz za brodove 200 metara, on je upitao kakav bi to brod trebalo da ide prema Neumu, a da ne bi mogao proći ispod Pelješkog mosta koji je samo 10 metara niži od onog na Bosforu.



"Mislim da ćemo sve što treba s naše strane objasniti našim prijateljima u BiH, realizovati projekat, Ugovor o granici iz 1999. godine nije ratifikovan, ali je to projekat koji će se realizovati i u saglasnosti s BiH stranom", poručio je hrvatski premijer.