Petero od deset uhapšenih u Krajini priznalo krivicu, traga se za još jednom osobom

Devet od deset osoba koje su prije dva dana lišene slobode u akciji FUP-a i Tužilaštva USK zbog sumnje na organizovani kriminal puštene su na slobodu uz odgovarajuće mjere zabrane, od čega je petero priznalo krivicu, potvrđeno je iz Tužilaštva USK.

Za petero osumnjičenih S. M., A. M., N. K., S. M. i O. G. Tužilaštvo nije ni tražilo pritvor budući da je nakon ispitivanja utvrđeno da su njihovi iskazi u potpunosti kompatibilni sa prikupljenim dokazima.



"Navedeni su opisujući okolnosti pod kojima se ovaj krivično-pravni događaj desio priznali činjenične navode iz naredbe o provođenju istrage, pa je slijedom takvog rezultata, a zbog svrsishodnosti vođenja dalje istrage, odlučeno da se ovih pet lica puste i da se prema istima ne određuju mjere zabrane, odnosno da se ne upućuje prijedlog za određivanje mjere pritvora", istakli su iz Tužilaštva.



Za osumnjičene S. O., A. Š., A. R. i M. I. upućen je upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora, odnosno mjere zabrane, a Kantonalni sud u Bihaću je nakon ročišta odredio pritvor samo za S. O., dok je za A. Š., A. R. i M. I. određena mjera zabrane komuniciranja sa saučesnicima i svjedocima.



Trenutno se traga za još jednim osumnjičenim A. O., no za sada nema podataka gdje se on nalazi.



Podsjećamo, u akciji pripadnika Federalne uprave policije (FUP) i MUP-a USK, a po naredbi Tužilaštva USK, deset osoba lišeno je slobode zbog sumnje na krivično djelo organizovanog kriminala. Među uhapšenima su uposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, ljekari te predstavnici dvije firme koje se bave proizvodnjom ortopedskih pomagala u USK.



Prema nezvaničnim informacijama, vlasnici firmi koje se bave proizvodnjom ortopedskih pomagala, uz saradnju s ljekarima, a bez znanja pacijenata, izdavali su recepte i slali ih u Zavod zdravstvenog osiguranja, gdje su pečatirani. Nakon toga, ZZO je isplaćivao firmama zasad neutvrđeni iznos novca za ortopedska pomagala koja u konačnici nisu ni prodana, uz to još po višim cijenama za 20 posto.