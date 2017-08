PDP traži istragu protiv Tegeltije zbog vršenja pritiska na revizore

Jelena Trivić (Foto: Klix.ba)

"Nije toliko sporno to što se Izvještaj o konsolidovanom budžetu RS za 2016. godinu razlikuje od onog koji je iskazala Vlada RS za čak 130 miliona, jer je to bio slučaj i u prethodnim godinama, ali je sporno to što ministar finansija RS vrši pritisak za Glavnu službu za reviziju javnog sektora RS, što je klasično kršenje Zakona o reviziji javnog sektora", ovo je na konferenciji za medije u Banjoj Luci rekla predsjednica Programskog savjeta PDP-a za ekonomiju Jelena Trivić.

"Nije toliko sporno to što se Izvještaj o konsolidovanom budžetu RS za 2016. godinu razlikuje od onog koji je iskazala Vlada RS za čak 130 miliona, jer je to bio slučaj i u prethodnim godinama, ali je sporno to što ministar finansija RS vrši pritisak za Glavnu službu za reviziju javnog sektora RS, što je klasično kršenje Zakona o reviziji javnog sektora", ovo je na konferenciji za medije u Banjoj Luci rekla predsjednica Programskog savjeta PDP-a za ekonomiju Jelena Trivić.

"Ministrovo nije da vrši pritisak na Glavnu službu za reviziju, nego da sprovodi preporuke koje je revizija dala. Druga sporna stvar je stavljanje u kontekst te službe s trezorskim načinom poslovanja, što znači da Ministarstvo finansija direktno kontroliše tu službu, samim tim revizori rade u otežanim uslovima, odnosno pod pritiscima, što je apsolutno nedopustivo, jer rad revizije mora biti nezavisan i izuzet od bilo kakvih utjecaja, pritisaka i prijetnji", navela je Trivić.



Ona je dodala da ne očekuje da ministar finansija RS Zoran Tegeltija podnese ostavku zbog deficita od 130 miliona, jer je to trebalo da učini odavno, kada su propadale banke u RS, ali očekuje od istražnih organa da se pozabave time što Tegeltija vrši pritisak na revizore.



"Drugi razlog zbog kojeg je istraga neophodna je taj što je revizija utvrdila da postoji kredit Fonda PIO, u iznosu od 16 miliona KM, koji nigdje nije evidentiran. To nije 16 maraka, to je 16 miliona maraka koje Vlada RS nije prikazala, a koje su revizori konstatovali. Ovo je nevjerovatno, podići kredit, a nigdje ga ne prikazati, time se neko od istražnih organa mora pozabaviti. To otvara prostor za sumnju da postoje još neke stvari koje su ostale skrivene od očiju javnosti", kazala je Trivić na konferenciji za medije.