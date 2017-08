Otac stradale Selme Agić: Sara Sefić se smijala i psovala dok smo svjedočili

Foto: Arhiv/Klix.ba

U Kantonalnom sudu u Sarajevu danas je nastavljeno ponovljeno suđenje Sanjinu Sefiću kojeg se tereti da je 10. oktobra prošle godine u sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne automobilom usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč. Danas su svjedočili očevi stradalih djevojaka, očevidac Anesa Ernagić i uposlenik SIPA-e Muamer Redžić.

Otac Selme Agić Amir Agić kazao je kako mu je ovo bio najstresniji dan u posljednjih sedam mjeseci, ali da uprkos svemu neće odustati i borit će se do kraja. Prilikom obraćanja sudu pitao je zbog čega je postupak ponovljen, na što mu je predsjedavajući Sudskog vijeća Igor Todorić kazao kako je to učinjeno zbog pauze od mjesec dana i nepojavljivanja advokata.



"Pitao sam zašto nisu kažnjeni. Sudija nam nije dozvolio da kamere snimaju naša svjedočenja, iako smo to tražili. Rekao je kako se optuženi i odbrana tome protive i da mi nemamo pravo tražiti takvo nešto. Mi smo u cijelom ovom postupku niko i ništa", rekao nam je Agić.



Agić kaže kako ga je pogodilo to što su advokati odbrane bili oštri i nisu mislili na njihove osjećaje kao roditelja čije su kćerke stradale.



"Sefićeva sestra nas je provocirala, a dok smo se obraćali ja i svjedokinja Anesa Ernagić koja je govorila kako je gledala našu djecu kako lete u zrak nakon udara, Sara je psovala i smijala se. Policijski službenici su skrenuli pažnju sudiji koji ju je opomenuo. Nema države, nema ničega. Izgubili smo najmilije, zar treba da trpimo još poniženja, nepravdu i provociranje", rekao je Agić.



Advokatica porodica stradalih djevojaka zatražila je neuropsihijatrijsko vještačenje porodica Agić i Malkoč kako bi se pokazalo u kakvom su stanju.



Uposlenik SIPA-e Muamer Redžić govorio je o telefonskim razgovorima sa Sanjinovim ocem Jasminom koji ga je pozvao i zatražio pomoć kazavši da mu je sin usmrtio djevojku. Redžić ga je savjetovao da se preda policiji.



Podsjetimo, na prvom ročištu ponovljenog suđenja koje je održano 17. jula, Sanjin i Sara Sefić te Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić ponovo su se izjasnili da nisu krivi.



Naredno ročište zakazano je za 4. septembar kada će biti saslušano devet svjedoka.