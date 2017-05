Osipanje članstva vodeće opozicione stranke u RS-u: Božidar Vasić istupio iz SDS-a

Foto: Klix.ba

Božidar Vasić, član Glavnog odbora SDS-a i poslanik te partije u Narodnoj skupštini RS u periodu 2006.-2010., istupio je iz te stranke.

Vasić je u Banjoj Luci rekao da je u SDS-u 20 godina i da je sav posao obavljao kao vojnik stranke, ali da razlog za njegovo istupanje iz stranke leži u nezadovoljstvu dugogodišnjom aktuelnom politikom u Ugljeviku.



"Nisam mogao to više da trpim, a radi se o nizu propusta koje aktuelna vlast u Ugljeviku čini, sve ono što sam kritikovao kao poslanik sada je u Ugljeviku mnogo gore i moja poruka predsjedniku SDS-a Vukoti Govedarici je da kada kritikuje Vladu RS nađe bar jedan svjetal primjer lokalne zajednice gdje je SDS na vlasti pa neka napravi poređenje, ali mu ni u kom slučaju ne preporučujem da to bude Ugljevik“, kategoričan je Vasić.



Vasić je prije svega nezadovoljan načinom na koji se upravlja budžetom Općine Ugljevik.



"Budžet je blizu 13 miliona maraka i najveći je po stanovniku u RS-u, 13 miliona na 16.000 stanovnika, ali narod teško živi tamo, kao i širom RS-a, ne postoji nijedan pojedinac kojem se ne duguje, masa je lažnih i neispunjenih obećanja, ja to više nisam mogao da trpim, SDS vodi jedan čovjek okružen sa dva-tri odbornika, direktor zdravstvene ustanove 33 mjeseca ne plaća komunalne usluge, sudski izvršitelji popisuju inventar kako bi bila naplaćena određena potraživanja, to nije politika SDS-a", kazao je Vasić.



Dodao je i to da će u narednih deset-petnaest dana, također u Banjoj Luci, saopćiti detalje o svom novom političkom angažmanu jer je, kako reče, "dobrodošao u svaku političku partiju".