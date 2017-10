Opozicija u RS-u džaba zviždala, hoće li džaba zviždati NATO, Inzko i političko Sarajevo?

Foto: YouTube screenshot

Republika Srpska je već odavno poprište sukoba "pozicije" i "opozicije", a aktuelne nesuglasice vuku korijene još od Općih izbora 2014. godine, da bi kulminirale tri godine poslije. Simbolično, tako što opozicionari demonstrativno zvižde iznad predsjednika NSRS Nedeljka Čubrilovića. Netom nakon toga je vladajuća većina usvojila Rezoluciju o vojnoj neutralnosti RS i niz drugih svojevoljnih odluka, poručivši trijumfalno opoziciji: "Džaba ste zviždali!"

Na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske odluke su donesene bez predstavnika opozicionih stranaka, zbog čega se spočitava da je sporna regularnost gotovo svih usvojenih odluka. Prevashodno imenovanja Jove Radukića za vršioca dužnosti glavnog revizora Republike Srpske, kao kulminacije aktuelnog sukoba između "pozicije" i "opozicije".



Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) Dragan Čavić istakao je za Klix.ba da su sve odluke sinoć usvojene ekspresno, bez opozicije, bez ikakve rasprave i bez ikakvog amandmanskog djelovanja.



"Iako je Komisija za izbor i imenovanje zasjedala prije sjednice, predložila je Jovu Radukića tek u toku zasjedanja Narodne skupštine, bez prisustva članova iz opozicije. Komisija za izbor i imenovanje je također radila nezakonito. Potpuno nezakonito je razmatran izvještaj glavnog revizora u vezi s konsolidovanim budžetom Ministarstva finansija. Bez uvodničara. Poslovničkim odredbama je jasno da je to već Odbor trebao skinuti s dnevnog reda Skupštine. Nezakonito su proglasili da je Odbor za finansije nadležan za revizorski izvještaj, a u poslovniku ne postoji ni slovo koje kaže da oni imaju obavezu da se uopće bave tim izvještajima. Za to postoji Odbor za reviziju... Riječ je o čitavom nizu nezakonistosti", upozorio je Čavić.



Osim navedenih odluka, 44 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske su sinoć, na 22. redovnoj sjednici, usvojila Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti entiteta Republika Srpska, iako je riječ o državnoj nadležnosti. I uprkos činjenici da su se zvanične institucije Bosne i Hercegovine opredijelile da pristupe NATO-u!



Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Inzko kazao je za Klix.ba kako Narodna skupština RS nema nadležnost da donosi odluke o pridruživanju međunarodnim organizacijama i da Dejtonski mirovni sporazum, a samim tim i Ustav, imaju primat nad bilo kojim aktom koji je usvojila NSRS.



"NSRS nema zakonske ovlasti da taj sporazum tumači na način da nameće obaveze zvaničnicima na državnom nivou. Želim još jednom naglasiti da je, u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, vanjska politika u isključivoj nadležnosti državnih institucija i da, u skladu s tim, odluke o pridruživanju međunarodnim organizacijama moraju donositi nadležni organi na tom nivou te da se one moraju poštovati", rekao je Inzko.



Na sličan način su se glede neustavne Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti entiteta Republika Srpska očitovali i predstavnici NATO-a, Američke ambasade, OHR-a, ali i politički predstavnici institucija Bosne i Hercegovine.



"Parlament je u krizi, jer većina ne poštuje propise", primijetio je lider opozicionog SDS-a Vukota Govedarica koji je također sinoć džaba zviždao na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.



No, to još uvijek ne daje odgovor na pitanje iz naslova: "Hoće li džaba zviždati OHR, NATO, Američka ambasada i političko Sarajevo?"



Odgovor treba potražiti u Tužilaštvu i Sudu BiH...