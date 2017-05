Opozicija traži smjenu Vlade RS: Željki Cvijanović je mjesto u zatvoru

Inicijativa za smjenu Vlade RS je pokrenuta, materijal je obiman, na preko 200 stranica, a potpisao ga je 31 poslanik i sutra će biti upućena u skupštinsku proceduru, rekli su lideri SDS-a, PDP-a i NDP na današnjoj press konferenciji povodom godišnjice masovnih protesta, održani u Banja Luci.

Inicijativa za smjenu Vlade RS je pokrenuta, materijal je obiman, na preko 200 stranica, a potpisao ga je 31 poslanik i sutra će biti upućena u skupštinsku proceduru, rekli su lideri SDS-a, PDP-a i NDP na današnjoj press konferenciji povodom godišnjice masovnih protesta, održani u Banja Luci.

Foto: Klix.ba

"Poslanički klubovi ove tri političke partije, odlučili su se da zvanično upute prijedlog u Narodnu skupštinu RS za izglasavanje nepovjerenja Vladi, a razloga za to je mnogo. Vlada RS nije položila ispit i pala je na koruptivnim aktivnostima, pogotovo aferi snimak na kojem premijerka jasno govori kako su i na koji način kupljeni poslanici. Željka Cvijanović je trebala da bude u zatvoru, a ne na čelu Vlade RS", rekao je presjednik SDS, Vukota Govedarica.Katastrofalni rezultati se ogledaju u najvećem broj nezaposlenih, a demografski gubici su nevjerovatni i dostižu najveće razmjere od postanka RS, takođe je naglasio Govedarica."Vlada RS mora biti smijenjena, da joj se izglasa nepovjerenje u skladu sa poslovničkim odredbama. Sedam puta je povećana godišnja otplata duga, dva puta je povećan ukupan dug, šest puta je veći servis duga, deset puta su povećani dugovi zdravstvenih ustanova, 52 posto je veći dug po glavi stanovnika RS nego u Federaciji, a čak 73 posto su veći rashodi za plate budžetskih korisnika, a broj penzionera je veći od zaposlenih, deficit fondova je veći od milijardu KM", pobrojao je predsjednik PDP-a, Branislav Borenović, koji je, povodom godišnjice velikih protesta Saveza za promjene, poručio da stranke opozicije ne isključuju ni mogućnost ponovnog izlaska na ulicu.Borenović je rekao i to da danas počinje trka za život RS, a cilj je poštena, stručna i odgovorna vlada koja će voditi RS."Ova vlada je u RS uvela korupciju kao pravilo ponašanja na svim nivoima, od najnižeg nivoa do predsjednika RS, za 12 godina je u kontinuiteta favorizovala politiku potrošnje bez ikakve opravdanosti, a Željka Cvijanović još ima dovoljno drskosti da kaže kako je vlada građanima produžila život za 4 godine, to je da vam se život zgadi", naglasio je Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.Lideri opozicije su još rekli da pomenuti materijal predstavlja samo mali fragment u kojem su objedinjeni dokazi o pogubnom dugogodišnjem djelovanju aktuelne vlasti, što je dovoljan razlog za njenu smjenu.