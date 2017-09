Odgođeno izjašnjavanje o Zakonu o platama u institucijama BiH

Foto: Arhiv/Klix.ba

Komisija za finansije i budžet Doma naroda parlamenta BiH odgodila je danas izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Predloženim zakonskim rješenjem predviđa se izjednačavanje koeficijenata policijskih službenika sa srednjom stručnom spremom sa koeficijentima drugih zaposlenih u institucijama BiH sa istom stručnom spremom.



Srpski delegat u Domu naroda i član Komisije Dragutin Rodić podsjetio je na današnjoj sjednici u Sarajevu da je Dom naroda, usvajajući ovaj zakonski prijedlog u prvom čitanju, donio zaključak da Vijeće ministara iznađe rješenje za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za provođenje ovog zakona.



S obzirom na to da od Vijeće ministara i resornog ministarstva nije dobijen nikakav stav, a da je predsjedavajući Vijeća Denis Zvizdić na sjednici Doma naroda, kada je zakon usvajan u prvom čitanju, prihvatio obavezu finansiranja predviđenih rješenja, Rodić je ocijenio da treba dati još jednu šansu za ovaj zakonski prijedlog prije nego što ga delegati budu razmatrali u drugom čitanju.



Član Kluba srpskih delegata i član Komisije za finansije i budžet Doma naroda Darko Babalj istakao je da parlament donosi zakone, a ne Vijeće ministara.



"Nije problem odgoditi izjašnjavanje u komisiji, ali ćemo se na kraju morati opredijeliti za ili protiv zakona", rekao je Babalj i dodao da postoje pritisci u vezi sa odlučivanjem o ovom zakonskom prijedlogu.



To je potvrdila i predsjedavajuća Komisije i član Kluba hrvatskih delegata Ljilja Zovko, navodeći da je dobila žalbe da predložena rješenja nisu pravedna jer predviđaju povećanja plate u rasponu od 50 do 500 KM.



Komisija nije razmatrala Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, koji se odnosi na jubilarne naknade, jer se na sjednici nije pojavio niko u ime predlagača zakona.



Danas je usvojen Nacrt budžeta Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2018. godinu u iznosu od 4.219.000 KM.



Zamjenik generalnog revizora BiH Jasmin Pilica informisao je članove Komisije da je ovaj iznos za 100.000 KM niži od iznosa koji im je odobrio Vijeće ministara.



Prema njegovim riječima, za plate zaposlenih u Uredu za reviziju planirano je 3.021.000 KM, za zakonske troškove, kao što su naknade za prijevoz, smještaj, topli obrok i regres 250.000 KM i 150.000 KM za putne troškove.



"Najveći dio putnih troškova odnosi se na reviziju diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u inostranstvu", precizirao je Pilica.



On je dodao da je budžetom za 2018. godinu planirano 145.000 KM za nabavku tri vozila niže srednje klase za potrebe Ureda za reviziju institucija BiH.



Pilica je podsjetio da do sada nije riješeno pitanje trajnog smještaja ove institucije, za šta su prošle godine tražili 5,5 miliona KM.