Odbijen prijedlog SNSD-a da se odgodi sutrašnja sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Nastavak ranije prekinute 42. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH bit će održan 07. marta prema ranijem dnevnom redu koji je dopunjen svim tačkama koje su u međuvrmenu prispjele za razmatranje i odlučivanje, kazao za predsjedavajući Predstavničkog doma Šefik Džaferović za Klix.ba. Prijedlog SNSD-a da se sjednica ponovo odgodi je odbijen.

"SNSD je podnio zahtjev da se sjednica odgodi i to je bio jedan vanposlovnički zahtjev jer nije moguće po njemu postupati, ali uprkos tome se glasalo i članovi Proširenog kolegija su ga odbili. SNSD se nije izjavio da li će prisustvovati sutrašnoj sjednici", kazao je Džaferović.



Predsjedavajući Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Staša Košarac ističe da je SNSD tražio da se sjednica prolongira jer je i dalje prisutna vaninstitucionalna i vanustavna aktivnost bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.



"Naveli smo u obrazloženju da to remeti demokratsko pravo i demokratski ambijent u Predstavničkom domu i ne postoji ambijent da se o tome raspravlja, odnosno da Parlament ne može da radi. Prijedlog za odlaganje sjednice je odbacila većina okupljena oko Bakira Izetbegovića. Nije riječ o briselskoj, nego Bakirovoj koaliciji, koja je bila za to da se nastavi rad sutra na sjednici", istakao je predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a i ocijenio da nije dobro da se bez volje jednog naroda u ovoj zemlji donose odluke.



Iako je Mladen Bosić uoči sjednice Kolegija kazao da će poslanici SDS-a prisustvovati sjednici, ali da neće glasati ni za jednu tačku dnevnog reda, Džaferović se nada da će se do kraja sjednice predomisliti.



"Glasanje je najbitniji dio sjednice, sačekajmo da vidimo kako će se stvari odvijati, sada je svaki komentar preuranjen. Svako na umu treba imati činjenicu da je glasanje najvažnije za rad Predstavničkog doma, a svi smo dužni da učestvujemo u njegovom radu", kaže Džaferović.