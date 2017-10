Obnovljen pješački most kod zgrade Općine Centar u Sarajevu

Završena je obnova pješačkog mosta preko Koševskog potoka kod zgrade Općine Centar, koji je početkom ove sedmice otvoren za slobodan prolaz građana.

Završena je obnova pješačkog mosta preko Koševskog potoka kod zgrade Općine Centar, koji je početkom ove sedmice otvoren za slobodan prolaz građana.

Hitna sanacija ovog mosta je urađena nakon saznanja da su oštećeni određeni dijelovi konstrukcije. Stoga je Služba za zajedničke poslove Općine Centar pokrenula proceduru hitne sanacije mosta, a načelnik Općine Nedžad Ajnadžić je odobrio izdvajanje finansijskih sredstava za realizaciju ovog projekta.Stručnjaci firme PRIMA&CO d.o.o. Sarajevo su pregledali most i sačinili izvještaj o statičkoj stabilnosti konstrukcije mosta i projekt hitne sanacije. Tom prilikom je utvrđeno da statika mosta nije narušena, odnosno da je nosivu konstrukciju mosta, koju čine čelične travezne, potrebno očistiti od hrđe i premazati zaštitnom bojom.Radnici firme Penny Plus, angažovane za izvođenje radova na hitnoj sanaciji mosta, su također uklonili kompletnu drvenu konstrukciju mosta odnosno ogradu, pod i grede. Oštećene drvene dijelove mosta su zamijenili novim, dok je kompletna drvena konstrukcija premazana lakovima za zaštitu drveta.Svakodnevno ovim mostom pređe više od stotinu građana do institucija u centru grada, stoga je bilo jako važno da se radovi na hitnoj sanaciji okončaju u što kraćem vremenskom roku.