Obilježavanje koje produbljuje podjele, tzv. Herceg-Bosni bit će presuđeno u Hagu

Foto: Ivan Krželj

Uz prisustvo najviših predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i u organizaciji Hrvatskog narodnog sabora danas se u Mostaru i Grudama održava svečanost povodom 24. godišnjice osnivanja tzv. Hrvatske republike Herceg-Bosne. Povod je to koji uvijek uzburka duhove, a posebno pogodi žrtve i sve one koji i danas nose posljedice iste te Herceg-Bosne.

