Na posljednoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH usvojen je Nacrt novog zakon o turizmu FBiH. Jedna od promjena koja se uvodi jeste teži i skuplji ispit za turističke vodiče, ali koji će svima onima koji ga polože omogućiti da rade na prostoru cijele FBiH, a ne samo u određenim kantonima, kao što je do sada bio slučaj.

Predsjednik Udruženja turističkih vodiča KS Zijad Jusufović tvrdi da će lokalni vodiči, ukoliko ovakav zakon stupi na snagu, biti prisiljeni da zatvore svoj obrt."Problem su nelegalni vodiči, uglavnom hrvatski, srbijanski i crnogorski pratioci, a najviše ima turskih. Niko ih ne kontroliše. Shvativši da će turizam biti u ekspanziji, neki lobiji u turističkoj oblasti su se sjetili da moraju staviti pod kontrolu vodiče koji su im osnovni za ture. Poistovjećivanje pratilaca i vodiča je uništavanje profesije vodiča u BiH, čak i u Sarajevu, a posebno u Jajcu, Bihaću, Travniku i Visokom, jer više neće postojati razlog da se angažuju lokalni vodiči, uzimajući u obzir da pratilac ima dozvolu da uradi posao", kazao je za Klix.ba Predsjednik Udruženja turističkih vodiča KS Zijad Jusufović.S druge strane, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo ističe da niko neće biti diskriminisan te da su izmjene predložili upravo vodiči jer su bili prisiljeni da registruju obrt, koriste fiskalnu kasu i plaćaju porez, a nisu imali dovoljno posla. Pri tome su turisti i agencije za svaki kanton morali angažovati drugog vodiča."Nema opasnosti ni za koga ko želi da se obuči i radi. Predloženo nam je da vodiči ispit mogu polagati za federalni nivo, a da svaki kanton organizira ispit posebno. Sada je problem što agencije imaju vodiče, ali ih ne mogu voditi kao takve. Agencija ustvari ne može imati vodiča, nego se on mora registrovati kao obrtnik. Njihov zahtjev je bio da ne budu obrtnici nego da mogu biti zaposleni u agenciji ili da im to može biti dodatna djelatnost, kao što imamo sudske prevodioce. Federalni će biti na stranici ministarstva, ali ukoliko neko dolazi, recimo, u Sarajevo, u registru će biti vodiči po kantonima. Tako će svako moći angažovati vodiča iz Sarajeva da mu pokaže nešto tokom vikenda, ili će turistički vodiči biti u agenciji", rekla je za Klix.ba ministrica Edita Đapo.Jusufović ističe da lokalnim vodičima ne odgovora da rade na teritoriji cijele Federacije, jer su učili lokalne destinacije, te da bi posao pratilaca trebao biti da dovedu turiste do vodiča, a ne da oni sami obavljaju taj posao i pri tome daju pogrešne informacije."Najviše koristi će imati hercegovačke agencije Fortuna, Globtour i svi oni koji u Sarajevo dovode goste. Nisam čuo da su pratioci koji su radili u Sarajevu pričali nešto drugo osim toga da je Sahat-kula pokvarena, da su muslimani sami sebe pobili na Markalama, da je kamen ispred Begove džamije mjesto gdje su se odsijecale glave, da su ćevapi najbolje i jedino dobro jelo u Sarajevu, da turisti ne troše puno jer na taj način finansiraju Al-Kaidu, da su Srbi, Hrvati i ostali protjerani iz Sarajeva i da se Sarajevo radikalizuje. To su priče koje sam čuo od pratilaca, jer se ne boje da će ih neko kazniti. Čak se dešava da pratioci stanu u ulicu Kazandžiluk i kažu turistima da ništa ne kupuju jer je sve kopija iz Turske. I mi ćemo moći ići u Međugorje i pričati šta god hoćemo, a mi tamo odemo dva puta godišnje, a oni u Sarajevo dođu dva puta na dan", ističe Jusufović.O nacrtu novog zakona trebalo bi se raspravljati u Domu naroda Parlamenta FBiH, nakon čega će uslijediti javna rasprava u trajanju od dva mjeseca. Ministrica Đapo navodi da su izmjene moguće te da će detalji o težini i cijeni ispita koji je do sada koštao 250 KM biti utvrđeni naknadno. Ipak, predsjednik Udruženja turističkih vodiča KS smatra da je ovo kraj za njegovu profesiju jer su zakon pisale osobe koje nisu stručne i koje nikada nisu radile kao vodiči.