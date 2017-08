Novi režim redukcije: Vode u Sarajevu neće biti od 23 do 6 sati

Foto: Arhiv/Klix.ba

Zbog izrazito velikih vrućina koje utječu na smanjenje izdašnosti na izvorištima, danas je donesena odluka da redukcija vode u glavnom gradu BiH traje od 23 sata do 6 sati ujutro.

Na današnjoj sjednici održanoj u Dispečerskom centru KJKP Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Sarajervo, povodom situacije uzrokovane ekstremno visokim temperaturama, te smanjenja izdašnosti izvorišta, Ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajavo i Uprava preduzeća ViK donijeli su odluku da se promijene termini redukcije vode u Sarajevu.



"Dolaskom ovih izrazito toplih dana, koji su direktno utjecali na smanjenje izdašnosti na izvorištima, a povećanje potrošnje kod potrošača, noćni termin od 24:00 do 5 sati je nedovoljan kako bi se rezervoari popunili u potpunosti. U narednim danima, shodno vremenskim prilikama, u pojedinim zonama će se vršiti pomjeranje termina na period od 23 do 6 sati ujutro. Ovakvim režimom nastojimo dopuniti rezervoare kako bi se obezbijedilo urednije dnevno vodosnabdijevanje", saopćeno je iz Vodovoda.



Uporedo sa ovom aktivnosti, donešena je odluka o inteziviranju radova na popravci kvarova, uz pojačane ekipe sa mehanizacijom i preraspodjelom u dvije smjene.



Također, donesena je odluka da se za naselje Zabrđe, aktivnostima Civilne zaštite KS obezbjede dodatne cisterne vode pored već angažovanih cisternih ViK-a.



"Kako bi ublažili posljedice nastale situacije koja će sigurno potrajati, donešena je odluka da se intenziviraju radovi na glavnom Izvorišti Bačevo. Odlučeno je, da se večeras u noćnom terminu (petak/subota) izvrše radovi na prespajanju novih bunara za pravac Rezervoara Mojmilo, a u utorak 08.08.2017. potpuno prespajanje na potisni cjevovod", navode iz Vodovoda.



Zbog navedenih radova, večeras u terminu od 22 do 06 sati ujutro doći će do smanjenja pritiska i poremećaja u vodosnabdijevanju slijedećih naselja: Dobrinja, Saraj polje, Nedžarići, Alipašino polje, Halilovići, Otoka, Dolac malta, Socijalno, Grbavica, Pofalići, naselje Miljacka, Trg Heroja, Hrasno, Marijin dvor, Adema Buće, Čengić vila I i II, Rječica, Zabrđe, Rajlovac, Reljevo.



Iz Vodovoda navode da očekuju stabilizaciju u vodosnabdijevanju u ranim jutarnjim satima.



Zbog nastale situacije Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajavo i Uprava preduzeća ViK su u stalnom zasijedanju, te mole potrošače na razumijevanje i na racionalno korištenje vode.