Novalić: Problemi privrednika u sarajevskom drugačiji nego u drugim kantonima

Više od 30 privrednika okupilo se danas na radnom ručku kojem su prisustvovali predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i federalni premijer Fadil Novalić, a razgovarano je o problemima s kojima se susreću privrednici sarajevske regije.

Kao neki od njih identificirani su skuplji radna snaga i kvadratni metar prostora, nedostatak određenih kadrova, a ono što su predstavnicima vlada privrednici kazali je i to da je njima najvažnije podići poslovnu klimu na viši nivo čime bi i njihovo poslovanje bilo olakšano.



Upravo je potrebu poboljšanja poslovnog okruženja izdvojio i predsjedavajući Zvizdić, dodajući da je važno na pravi način valorizirati bh. potencijale te ih predstaviti kao konkurentne prednosti BiH, ali uz to važna je i politička stabilnost bez koje se ne može govoriti o ozbiljnom ekonomskom razvoju.



U izjavi za Fenu podvukao je da je ovo jedna od posjeta kakve će biti organizirane u svim dijelovima BiH, s namjerom da se saslušaju prijedlozi privrednika za poboljšanje poslovnog ambijenta, ali i šta bi se trebalo uraditi unutar regulatornog okvira što bi moglo podići nivo produktivnosti, kvalitete proizvoda te nivo izvoza i konkurentnosti bh. privrede.



Podsjetio je da su vitalni ekonomski parametri u porastu, ali je potrebno raditi više posebno u smislu rješavanja baznog makroekonomskog problema, a to je pitanje visoke stope nezaposlenosti posebno među mladima.



"BiH ima resurse i educiranu radnu snagu, iako je reforma obrazovanja neophodna, ali najvažnija je stabilnost u zemlji te zakonska legislativa koja pruža pune pravne i ekonomske garancije onima koji žele ulagati u BiH. Ta legislativa mora pokazati nivo konstantnosti", dodao je Zvizdić, izražavajući nadu da će BiH sve više privlačiti strane investitore.



Kao pozitivne parametre izdvojio je izvoz, koji je za prvih devet mjeseci ove godine porastao za 17,6 posto, industrijska proizvodnja je u porastu, više od 72 posto izvoza usmjereno je ka zemljama Evropske unije što govori o povećanju kvalitete bh. proizvoda.



"U sektoru energetike još uvijek smo lider, imamo vrlo ozbiljne projekte iz oblasti transporta, neke tradicionalne industrije su doživjele rast, BiH je lider u regionu u drvnoj industriji, proizvodnji namještaja, autoindustriji, namjenskoj i metalnoj industriji. Poljoprivreda zauzima sve veći udio u ukupnom BDP-u, a kada je u pitanju turizam BiH je među 20 zemalja svijeta s najvećim brojem porasta turističkih posjeta", naglasio je Zvizdić.



Ipak za daljnji napredak, ističe Zvizdić, potrebna je dodatna edukacija, usklađivanje znanja i vještina s tržištem rada, potreban je dobar legislativni okvir i infrastruktura jer bez toga, stav je Zvizdića, ne može se govoriti o dinamiziranom ekonomskom razvoju.



Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je istaknuo da se privreda u Kantonu Sarajevo razlikuje od privrede u ostalim kantonima, a tu su komunalni sektor koji je veliki zbog veličine grada i realni sektor kojeg čine građevinarstvo, turizam i ostala metalska preduzeća.



- Unutar programa posjete privrednicima u cijeloj Federaciji, danas želimo čuti probleme sarajevskih privrednika jer su oni drugačiji nego u drugim gradovima. Nekretnine su skuplje, dozvole je teže dobiti, a samim tim i poslovanje je skuplje - pojasnio je Novalić za Fenu.



Dodao je da sve vlade harmonizirano djeluju kako bi se riješili problemi privrednika sarajevske regije, a kao jedan od tih problema Novalić je naveo nedostatak radne snage kada su u pitanju zanatski poslovi poput bravara, zidara, limara, kuhara ili frizera.



- Stoga je pokrenut program preobuke, a radi se na subvencioniranju kamata koji je Kanton Sarajevo proveo i sada to čine i drugi, zato što je ovdje finansijsko opterećenje veće nego u drugim krajevima Federacije BiH. Također, podupire se zapošljavanje - istaknuo je Novalić.



Interclima i ANS Drive bili su domaćini današnjeg susreta, a vlasnik firme ANS Drive Ejub Fako Feni je na kraju kazao da je sastanak organiziran s ciljem unapređenja saradnje između potreba realnog sektora i predstavnika izvršne vlasti.



